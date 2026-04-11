叶澍堃 - 「大班楼」享用精彩海鲜河鲜黑脚鹅和煲仔饭 | 叶Sir食经

「大班楼」是香港饮食界的神话，当很多香港人北上到大湾区觅食消费，同时却有不少内地客专程到「大班楼」食饭打卡，品尝亚洲第一及世界最佳50餐厅之一的中菜滋味。最近跟谦谦、大湾区航空老板标哥一家及年轻才俊「李擦鱼」在「大班楼」食了顿很精彩的晚饭，晚饭比平日更精彩，是因为菜单是由李擦鱼及餐厅靓仔型厨Andy精心设计。



晚饭前菜3款，分别是荔甫鸭盒、台式老腐乳咸鱼臭豆腐及第一次食的酥炸蟹肉香菇盒，一口汤是粉葛鲮鱼汤，有种在家饮汤的温馨感觉。主菜先食两款清蒸本地海鱼，分别是荷包鱼和冧蚌，荷包鱼漂亮得像神仙鱼，在街市很难买到，皆因渔民多数会把鱼交给相熟餐厅。「大班楼」老板Danny交游广阔，在港九新界都有相熟鱼档和艇家为他供应优质海鱼，斤多重的冧蚌跟荷包鱼同样蒸得香滑鲜甜，鱼汁捞热腾腾的白饭是天下美味，谦谦很快便把一大碗白饭干掉。



另一款海鲜是鸡油花雕蒸花蟹配陈村粉，这是餐厅的长青菜式，菲律宾花蟹鲜甜无比，花雕酒香迷人，但最爱的始终是吸取了蟹汁鲜味的陈村粉，香滑美味，一食难停。除了海鱼，我们也食了剁椒咸肉蒸大鱼嘴，鱼嘴吸取了剁椒的味道，麻香迷人，是太座每次必点之菜。除了海鲜河鲜，其他主菜有小骟鸡和樟木烟熏黑脚鹅，去了骨的小骟鸡啖啖肉，蘸姜蓉食鲜香惹味，最适合我等没有牙力的老翁，黑脚鹅烟熏香味迷人，比任何烧鹅好食，平日听到鹅便怕（你明的），今次却连食两件，饮杯Latour红酒，人生乐事！



单尾是腊乳鸽及腊味煲仔饭，是我食过最精彩的煲仔饭，加了紫薯粒的饭用干葱猪油炒过，香味迷人，腊乳鸽跟膶肠和腊肉美味得难以形容，虽然很饱，也食了一大碗，金黄香脆的饭焦漂亮得像艺术品，谦谦连食数片，剩下的用蚬仔热汤来做泡饭，是最美味的消夜。







叶澍堃

酥炸蟹肉香菇盒

荔甫鸭盒

50多岁的老香槟

漂亮的荷包鱼

香滑鲜甜的冧蚌

樟木烟熏黑脚鹅

去了骨的小骟鸡

美味的黑脚鹅

最美味的煲仔饭

腊乳鸽、润肠和腊肉同样精彩