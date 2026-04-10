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郑晓光 - 春风送暖入社群 | 能源Don家

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郑晓光
16小時前
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生活 专栏
內容

　　踏入春天，即时感受到天气明显转变，其一在于湿度。煤气公司办公大楼位于海旁，甫遇上回南天，我从办公室望出维港白茫茫一片，犹如复上一层白纱，对岸的建筑物也变得模糊不清。不少人在春天受湿气困扰，不但使人疲倦易累，亦令衣服久未晾干，产生难耐「噏味」，所以我一直推介朋友使用煤气干衣机，速干衣服且防皱，实属春日必备炉具。

　　天气变化之二：温度。虽然早晚气温间中清凉，但白昼气温显著上升，有时中午时份太阳高悬，在街上急走不消几步的我已感觉额头冒汗，早一两个月不时穿着的厚褛，我早已放进衣橱深处。虽然天气回暖，但早阵子煤气公司义工队向我打趣道，觉得暖意未够，相约我一同走进社区，向长者送暖！

　　事缘上月中煤气公司与房屋署首度联手举办活动，向住在房署公共屋邨的长者送上关怀。在署方支持下，我们向有需要的长者户捐赠并免费安装「浴暖宝」。忽冷忽热的天气一般人都容易打喷嚏、流鼻水，何况较体弱的老友记，尤其洗澡后温差大，一不小心就着凉。具备换气、暖气、热烘等功能的「浴暖宝」，则让长者在享受煤气恒温热水浴后，仍能保持身体「暖笠笠」。

　　今次活动邀请到房屋局局长何永贤一同参与，向参加捐赠启动礼的长者派福袋。我们又上门探访已安装「浴暖宝」的长者户，有婆婆向我反映，使用「浴暖宝」后洗澡时十分暖和，不会「腾腾震」，浴室亦保持干爽，不怕滑倒。我们首阶段会捐赠700套「浴暖宝」，希望提升长者生活质素，让他们有更安全及舒适的家居环境，为他们生活多添一份温暖。

　　煤气公司不止将暖意带给长者，社福机构也是我们关怀的对象。例如博爱医院在屯门蓝地正兴建全港最大型的安老院舍，煤气公司团队发挥专业，为项目度身订做一站式环保燃气方案，并赞助多样化的燃气设备，确保为院舍营运提供专业的能源服务。

　　此外，煤气公司支持惜食堂位于沙田全新的食品制作中心，向其捐赠炉具设备，包括蒸柜、高效静音炒炉等，提升惜食堂制作膳食的能力，其中该中心现使用的煤气自动煮饭系统，每日就能烹调约3500份香绵白饭。

　　如流行曲歌词所道，春天该很好不止因有春风轻拂、嫩绿草使春雨香，我们更希望大众感受到煤气公司为社区注入的温度，令社群每位成员皆春风满面、温馨满溢。

郑晓光

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