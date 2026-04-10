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查小欣 - Penthouse潮粤大师联乘宴 | 查乜料

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查小欣
16小時前
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生活 专栏
內容

　　爱粤菜，亦爱潮州菜，在优意集团于iSQUARE PENTHOUSE打造的限时《潮粤品鉴宴》二者兼尝，12道海鲜主打菜式由潮汕名厨叶飞大师x PENTHOUSE厨师长陈智斌四手联乘，坚守传统又精致创新。

　　面对维港无敌海景，晚宴以潮式点心叫醒味蕾：脆香返沙腰果仁，鲜润油浸白沉香（白饭鱼），怀旧潮州绿豆糕配老香黄雏菊茶，暖汤芹菜尖米丸舒胃。紧接的五小碟，全是心机手功菜：红蟹石榴球，蟹肉鲜美；豆酱土豪巴浪鱼饭，潮州风味十足；鱼露腌溏心富贵虾，虾肉裹紧熟橙润虾膏；澄海掌翼冻，卤水飘香；黄豆南澳珠瓜（凉瓜），甘香。

　　重头戏山珍汁汆本湾响螺出场，一致哗哗声，大响螺只取两片螺肉，豪气厚切，用大松茸等干菇熬制的山珍汁浸至刚刚熟，鲜嫩甜美。

　　清炖荷包白鳝海参汤，经典潮州养生汤+海参，荷包白鳝去骨，与咸菜、冬菇清炖，汤清鲜香，海参口感软糯。

　　咸菜干贝鸳鸯肚，用咸酸菜烩鱼肚与花胶，层次口感丰富；潮州之宝陈年老菜脯炆猪手，味道浓郁，猪手黏嘴。最后马大师用自家制金不换油，堂煮砂窝龙虾炒饭，美味。晚宴以潮式甜品古法芋泥官燕和糕烧三宝圆满作结。

　　全晚用法国靓茨伯不同年份红白酒配菜，一大发现是靓茨伯2021白酒甚好。

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