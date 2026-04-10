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林靖风 - M+展览「坂本龙一 | 观音．听时」 | 优雅以后

优雅以后
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林靖风
16小時前
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生活 专栏
內容

　　在最近于M+展出的展览「坂本龙一 | 观音．听时」期间，有些人伫立于场内，其他人则在长椅上坐下；而其中一位观赏者把自己的背包放在椅子上，双腿屈曲盘坐于地，闭上双眼聆听声音的流动。曾经幻想，人们在濒死时看见的人生走马灯，会否就像某些微小的粒子一般，高速穿梭于每一段人生片段之中；所有想像层层堆叠，最后如旧式电视的关机画面，把所有片段像帐篷般缓缓折叠，只剩下一条带有杂讯的白线－－在玻璃萤幕上反映出自己的模样。

　　在聆听音乐时，有些人会闭上眼睛集中精神，其他人则试图寻找可以安放视线的地方。这件由坂本龙一与高谷史郎共同创作的装置作品《async-immersion》，在画面中逐渐扭曲空间：「这连串的影像与线条周而复始，没有明确的开端、中段或结束，暗喻人生的节奏。」作品并不为观者提供任何具体的故事叙述，而更像透过视觉，引导人们专注于音乐本身的律动与节奏。

　　展览标题《观音．听时》仿佛传递着一种超越视觉的语言：人不一定需要戏剧化的起承转合；音乐本身就能在静止的空间里，让人幻想出属于自己的故事。

林靖风

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