邓达智 - 锋味油条惠兰姜醋 | 智智乐GO

疫情之后，朋友约我北上饮茶；首间接触，位于罗湖老牌阳光酒店对面，彭年广场万丽酒店的瑰丽轩餐厅。高楼底五星级优质酒店装潢，枱布与桌巾用的并非人造纤维，而是纯棉纯麻或棉麻混纺。瓷器食具光洁整齐，色调跟著名的银器与饰物品牌Tiffany特选天蓝色睇齐……最重要还是年轻员工笑脸迎人，价钱与食物质素不成比例的性价比高。



美味点心款式甚多，首先吸引眼球，上桌未吃，已赢尽在场众多艳羡眼光；从未见过足足半米长，20公分阔的油条，并非装饰；好睇好吃，尝过的人赞不绝口！为此，曾经每次想吃点心聊天讲是非，即约齐猪朋狗友，北上瑰丽轩！



自从认识了元朗朗屏站旁，大型面食寿桃牌广告牌下「锋味厨房」即叫即蒸，拒绝工厂制作的手造点心，北上饮茶的次数相应减少。天气凉爽从村子信步走向锋味，餐后散步回家，不用争崩头过关，轻松愉快的点心享受，不用花钱买难受！



工作勤奋的女经理惠兰，不单止管理人客与业务别出心裁，每天更调教一大锅胶质丰富、美味独特广东名物「猪脚姜」；怕热气，不敢随便点来享用。



最近锋味推出了几乎半米长的巨型油条，虽然惠兰也准备了浓郁豆浆；这款传统配搭当然广受欢迎。那天点菜巨型油条，上桌，见仍剩下姜醋，突发奇想，用油条沾醋同吃，果然脗合得天衣无缝，吃个不停一口又一口。



食开有人争，周边顾客见如此巨型油条沾醋吃，数分钟后，围着我们大概五、六桌；一条心，都用剪刀或手撕开巨型油条，沾着猪脚姜醋，大口大口吃着过瘾的甜、酸、绵滑，用油条吃出猪脚姜的另类可能性；让我想起西班牙流行、尤其南部安达露西亚早餐：源自南美洲的浓稠热朱古力，配合传闻源自菲律宾华人社区，或葡属澳门华人至普通不过的早餐油条（Churros）；如此配搭食后难忘，每次旅游西班牙，必定寻找Churros好店，早餐时间享用。



邓达智