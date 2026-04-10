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KellyChu - 庆麦当劳叔叔之家30周年 刘德华 姜涛同框复刻MV | Executive日记

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KellyChu
16小時前
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「哗！华仔X姜涛？」见到呢个组合，你会唔会同Kelly一样，感到意外又惊喜？为庆祝香港麦当劳叔叔之家成立30周年，香港麦当劳破天荒集齐乐坛天王刘德华同新一代人气偶像姜涛，合拍慈善歌曲《没有翅膀的天使》复刻版MV，促成呢次跨世代合作，真系谂都谂唔到！

　　讲起香港麦当劳叔叔之家，Kelly相信唔少人都听过佢嘅名，但未必了解佢嘅使命。其实佢源于为患病儿童及其家庭提供「家以外的家」，宗旨系让病童喺接受治疗时，家人能够贴身照顾并得到支持，多年嚟帮助过无数家庭渡过难关。今次揾嚟两代偶像携手，正正希望将呢份「守护、陪伴与希望」嘅讯息，一代一代延续落去。

　　Kelly记得，《没有翅膀的天使》喺2007年由刘德华亲自填词，专为病童加油打气，多年来陪住无数人走过高低，系大家心目中嘅疗愈神曲。如今时隔接近20年，首歌以全新姿态回归，仲揾嚟新一代人气偶像姜涛加入，将爱心跨世代传承，为经典注入新生命！

　　讲番个MV，Kelly觉得制作团队都好有心思。复刻版一开头，姜涛单人出镜重演当年刘德华嘅角色，无论眼神、动作都做到高度还原。到MV中段，华仔惊喜现身与姜涛同框，掀起无限「回忆杀」。

　　两人更联同一班小演员，以及5位来自麦当劳叔叔之家嘅康复病童一齐拍摄，见到佢哋嬉戏互动嘅温馨画面，充分表现真挚且无微不至嘅爱，令成个MV多咗一份前所未有嘅共鸣同感动。

　　刘德华分享拍摄感受时话︰「好开心可以再次唱返首歌，呢首歌多年来对好多人都别具意义。」今次佢更特意加插Happy Birthday歌词，为香港麦当劳叔叔之家送上30周年祝福，希望大家可以继续陪伴病童同佢哋嘅家人，一齐走过高低时刻，Kelly都觉得相当窝心。

　　而已连续4年担任慈善大使嘅姜涛，就直言今次合作好似发紧梦：「好荣幸可以重演前辈嘅经典角色」，希望透过音乐同影像，为大家带来惊喜之余，亦将爱心同正能量继续传开去。

KellyChu
 

刘德华与姜涛联同一班小演员，以及5位康复病童一齐拍摄。
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