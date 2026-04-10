冯应谦 - 演唱会穿搭 | 花样男教授

上星期看五月天演唱会，25周年的演出，歌曲已是耳熟能详。反而，最让我惊喜的，是启德主场馆的地点。一众歌迷在演唱会开始前，已经在主场馆周边的booth打卡，我特别喜爱「遇见」公园Stayreal Park。Stayreal是五月天阿信和艺术家不二良创立的衣着品牌，我以前会到台湾就是去忠孝东路旗舰店买新款，现在，演唱会旁边就可以打卡，所以我认为现在的演唱会经济已经超越了旅游，粉丝经济、Fashion、社交媒体和平台经济也包括在内。



我第一时间看小红书，「#演唱会穿搭」就是关键词。每天都看五月天的演唱会的粉丝，打卡的重点就是每天不同的穿搭。新手可以在小红书上学习，网红会教你「五月天演唱该穿甚么？」，也有人专门问在启德应穿甚么？有歌迷会穿Stayreal T-shirt，有些会特别把五月天的皇冠造型logo挂在服装上。粉丝就通常会用「应援色」来配合演唱会的主题。至于我，作为要增like的人，就要靠配合演唱会的效果。



演唱会经济出现之前，大家穿甚么都没有太大分别，演唱会灯光一关，穿甚么一般都看得不清楚。大家可以留意，现在场馆外可以打卡之余，也可以5点一早入场拍照。心水清的观众，也可以感觉到在启德的演唱会中间，光线也会比较充足，大家可以一边听一边打卡。



我一直认为，去启德看演唱会，千万不要穿深色和黑色衣服，要穿得明亮，浅色衣服最好，灯光打过来效果特别好。



冯应谦