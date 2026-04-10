方保侨 - 中国机械人科技领先全球之谜 | 方程式

近年中国机械人产业迅猛崛起，成为全球最大市场。2024年中国安装近30万台工业机械人，占全球新增量56.3%，超越其他国家总和；人形机械人领域亦高速发展，预计2026年销量达2.8万台，产量介乎10至20万台，远超国际预期。美国专注高阶AI模型，日本则受技术老化与成本限制，而欧洲仍依赖进口核心技术，相比之下中国不仅技术与产能领先，近五年专利申请中更占全球三分二，压倒性领先。



中国的优势在于系统性与结构性力量，庞大内需与完善的制造业基础，为机械人应用提供无限场景，全国逾140间人形机械人企业，330款产品遍及舞台与工厂，形成激烈的「内卷」竞争力。其次，政策导向亦精准，「中国制造2025」及兆元国家级产业基金，融合军民技术，释放出类似「达尔文式」的优胜劣败淘汰机制；中国掌握稀土资源优势，稀土磁铁开采占全球65%、精炼占88%，供应链优势压倒西方产能。



中国教育与人才体系支撑硬体整合，北京与上海设立国家创新中心，凝聚科研动能。五大人形机械人厂齐聚南韩AW 2026，宇树科技、乐聚机器人、智元机器人等展示技术实力，软硬结合直逼美国AI优势。摩根士丹利指中国人口挑战转化动力，外资技术转让加速本土创新，预测2030年销量达26.2万台，市场几何级爆发。中国机械人崛起非单纯科技竞赛，而是国家战略结晶，高瞻远瞩的成果。



方保侨