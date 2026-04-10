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麦华章 - 匠心巧手即烧烧味 | 玫瑰人生

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麦华章
16小時前
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生活 专栏
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　　最近，坊间新开业了一个粤式饮茶及吃粤式小菜的好去处，就是坐落旺角MOKO新世纪广场的美心皇宫新店。日前我与一班朋友去那儿吃了顿晚饭，菜式味道与质素令我们吃得满意兼惬意，尤其是即场烧制的烧味，堪称惊艳味蕾，值得推荐。

　　美心皇宫是美心集团属下旗舰中菜品牌，上月开设了旺角MOKO店，特色是提供新世代体验式饮茶，及创新转型的中式餐饮，不但带来回忆中的粤菜及点心滋味，更以创新手法推广饮茶文化，既保留传统手推点心车，亦推出即烧烧味，美心点心教室及特色甜品专区。手推点心车让食客可在一系列蒸笼点心车、炸物酥皮点心车、中式甜品点心车即席挑选。

　　是夜我们所点菜式包括：陈皮酱即烧乳猪、顺德菊花拆鱼羹、翡翠带子炒蚌片、虾多士拼冰烧肉、金沙皮蛋煮学斗白菜、美心烧鹅皇、大澳渔村蒸饭及甜品芝麻卷。当晚出品都很有水准，大家吃到捧腹而归。我最欣赏是即烧烧味，该店特设美心中菜首间让食客近距离观赏的明炉专区，包括烧乳猪在内的所有烧味，均即场以传统粤式烧味工艺匠心巧手烧制。例如我们柯打的整只陈皮酱即烧乳猪（见图），便经开膛、烫皮、搽料、腌制、上义、风干等繁复工序，然后由师傅细心转动烤烘，火候与时间拿捏恰到好处，将乳猪外皮烧成均匀金黄色，成就出咬落皮脆肉嫩又多汁的效果，而乳猪内膛搽上的陈皮酱既中和油腻口感，又更添滋味，大家抢著来吃，整只乳猪很快便一扫而空。

　　美味程度不遑多让是现烤美心烧鹅皇，肉质细嫩的烧鹅烧得皮酥脆且脂香四溢，伴以渗透惹味酱汁精华的幼滑陈村粉，直令人吃到爱不释口。而经典怀旧菜式如怀旧冰烧肉、顺德菊花拆鱼羹、大澳渔村蒸饭及怀旧芝麻卷亦很受欢迎，尤其极考功夫的粤式老菜怀旧冰烧肉，是在五花腩中酿入咸蛋黄，口感丰腴甘美，油脂芳香而不腻，即时俘虏了大家的味蕾。

麦华章

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