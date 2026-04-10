梁家权 - 轻啖狮峰老树龙井 | 好味大过天

每年三月底，杭州都有急件直送老友齐哥手上，即使是新冠疫情跨境运输关卡重重，都一定在清明前送达，否则「明前」标记便失去时间印证。说的是最顶级龙井核心产区全年的第一采。与齐哥相知廿多年的狮峰茶农「茶娟」心血，若果再过两个星期才长出的第二造叶芽，便属下一节气「谷雨」前的「雨前龙井」，论矜贵自然不及「明前」。



每年我都获赠半斤有钱都未必在市面买得到的「明前狮峰龙井」，今年甫到手立即用85°C热水冲泡。冲泡龙井讲究水温，也不要落太大把茶叶，一杯约用2至3克便够了，而且可以把少量茶叶咀嚼吃下，甘味便会徘徊在口腔内久久不散，既湿又闷的清明时节，这种感觉零舍舒服。



不料享受过今年第一泡龙井不够一星期，齐哥来电急召到他家，原来杭州又有急件来，今回只是两小包龙井茶叶，当然也是狮峰明前的产物，但却是茶娟惜货如金的老树龙井（见图）轻。事缘齐哥与茶娟透过微信谈及今年茶事，提到茶园古井旁有一棵几百年的老茶树，每年收成不多，齐哥不知如何落嘴头，居然央得茶娟让少许出来，并慷慨召我来分享。



狮峰龙井一般都是半机半手工制作，即是以滚筒机烘干，再以人手炒茶；老树龙井工夫更仔细，不经机器，全人手包办所有工序。因为树老，也因全手工，价钱是本已上品的明前龙井贵两倍。



老树龙井果然老气横秋！茶汤没一般的草青味，而且甘味内敛，其实更顺喉。咀嚼未泡过的干茶叶，老树茶叶没有一般相对年轻茶树叶芽的强烈涩味，即是越老越容易令人接受。



梁家权