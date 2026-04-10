Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 余仁生「三堡」与「奥斯本像」 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
16小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　以往在金钟政府合署或高等法院大楼工作时，很喜欢在午饭或工余时间到附近的前兵头官邸「茶具文物馆Museum of Tea Ware」和香港公园走走，茶馆是我学习茶艺和学懂如何在急速生活节奏下停一停的地方，而在香港公园，很喜欢探望一下那原放于余氏浅水湾古堡的第一次世界大战军人铜像，这亦是我研究古堡屋主余东旋EU TONG SEN (1877-1941年)故事的渊源。  

　　这军人铜像为纪念一战阵亡英军而铸造，原收藏于浅水湾「余堡」内，1981年清拆，铜像转赠驻港英军，放置于深水埗「奥斯本军营」（后改称「九龙东军营」）守卫室前。1992年是香港抗日保卫战50周年，因其与加拿大一战士兵、二战香港抗日英雄奥斯本John Robert Osborn的事迹（一战曾服役、二战1941年在香港抗日英勇牺牲）合，故于1992年铜像以他命名及迁移至中环域多利兵房Victoria Barracks改建的香港公园，以纪念他及军民在1941年保卫香港战役中的英勇行为。 

　　我在中环半山坚道读中学时，附近般含道有一古堡大宅，「余园Euston」，是余东旋在香港兴建三座古堡大宅之一，其他分别位于浅水湾山崖边的「余园Eucliffe」和大埔汀角路「余园Sirmio」，三座均是余东旋于1930年左右打算长居香港时兴建作为与家人居住及度假地方，虽然他不是在香港发迹，选择香港这片福地是他归纳了落叶归根，天气和健康等考虑。不知是有幸或不幸，他于日本人占领香港前数月在港病逝，其浅水湾古堡Eucliffe被日军占用，他遗下的生意亦遭受日本侵略而损失惨重，埋下日后「江河日下」家族生意失利的伏线，加上战后政局变幻莫测、部分有能力的后人英年早逝和承传出现了问题，使他创于东南亚和香港的地产投资，采矿业、橡胶、银行（利华）等最终于八十年代全落入其他人或财团手中。今天，几经转折和灵活财技，余仁生后人才重掌药业。 

　　香港三座余园最早被卖掉是于大埔汀角路的「余园Sirmio」，1972年被收购及改建成今天的雅景花园，而葬于此的他和其祖父余鹤松（早年骨殖从家乡迁到此再葬）被迁往荃湾华人坟场，而其他两座亦于1981年被逼拍卖后拆掉，「昔日余如家三堡垒，化作寻常百姓家」。 

　　追源溯始，军人铜像、余园和茶馆有很微妙关系，茶馆重要展品是「维他奶」创办人罗桂祥捐赠，罗桂祥是得余园主人余东旋资助完成大学后成为其公司高层，罗于国内出生，十多岁时随母到马来西亚与父亲一起生活，父亲在余东旋公司工作，余得知罗聪敏，但因家贫未能读大学，余建议供他读大学，但要选修商科，毕业后在其公司服务，1934年，罗于香港大学毕业并于余公司工作，在一偶然机会接触到可用大豆生产与牛奶营养相若的豆奶，1940年，他在香港创办的豆品公司终于生产出「穷人的牛奶」－－「维他奶」。 

何明新

最Hit
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
00:41
独行贼持枪闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
突发
5小時前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
4小時前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2小時前
00:26
习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来
两岸热话
3小時前
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
1小時前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
15小時前
更多文章
何明新 - 林则徐史迹径－－尖沙咀和官涌炮台 | 猛料阿Sir讲古
　　林则徐在虎门销鸦片后，他代道光皇帝写信给英国维多利亚女皇说明中国严禁鸦片烟条例，及要求她禁止其国民在中国贩卖鸦片－－「檄谕英国女王维多利亚文书」。另一方面，为防御英军进犯，加强珠江口沿岸（包括现在的九龙半岛）的军事防卫，他与两广总督邓廷桢于1840年在尖沙咀山（讯号山、黑头角）兴建尖沙咀炮台（惩膺炮台），位于今之1881旧水警总部；又于官涌兴建炮台（临冲炮台），位于今之佐敦佐治五世纪念公园。尖
2026-03-27 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古