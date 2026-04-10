何明新 - 余仁生「三堡」与「奥斯本像」 | 猛料阿Sir讲古

以往在金钟政府合署或高等法院大楼工作时，很喜欢在午饭或工余时间到附近的前兵头官邸「茶具文物馆Museum of Tea Ware」和香港公园走走，茶馆是我学习茶艺和学懂如何在急速生活节奏下停一停的地方，而在香港公园，很喜欢探望一下那原放于余氏浅水湾古堡的第一次世界大战军人铜像，这亦是我研究古堡屋主余东旋EU TONG SEN (1877-1941年)故事的渊源。



这军人铜像为纪念一战阵亡英军而铸造，原收藏于浅水湾「余堡」内，1981年清拆，铜像转赠驻港英军，放置于深水埗「奥斯本军营」（后改称「九龙东军营」）守卫室前。1992年是香港抗日保卫战50周年，因其与加拿大一战士兵、二战香港抗日英雄奥斯本John Robert Osborn的事迹（一战曾服役、二战1941年在香港抗日英勇牺牲）合，故于1992年铜像以他命名及迁移至中环域多利兵房Victoria Barracks改建的香港公园，以纪念他及军民在1941年保卫香港战役中的英勇行为。



我在中环半山坚道读中学时，附近般含道有一古堡大宅，「余园Euston」，是余东旋在香港兴建三座古堡大宅之一，其他分别位于浅水湾山崖边的「余园Eucliffe」和大埔汀角路「余园Sirmio」，三座均是余东旋于1930年左右打算长居香港时兴建作为与家人居住及度假地方，虽然他不是在香港发迹，选择香港这片福地是他归纳了落叶归根，天气和健康等考虑。不知是有幸或不幸，他于日本人占领香港前数月在港病逝，其浅水湾古堡Eucliffe被日军占用，他遗下的生意亦遭受日本侵略而损失惨重，埋下日后「江河日下」家族生意失利的伏线，加上战后政局变幻莫测、部分有能力的后人英年早逝和承传出现了问题，使他创于东南亚和香港的地产投资，采矿业、橡胶、银行（利华）等最终于八十年代全落入其他人或财团手中。今天，几经转折和灵活财技，余仁生后人才重掌药业。



香港三座余园最早被卖掉是于大埔汀角路的「余园Sirmio」，1972年被收购及改建成今天的雅景花园，而葬于此的他和其祖父余鹤松（早年骨殖从家乡迁到此再葬）被迁往荃湾华人坟场，而其他两座亦于1981年被逼拍卖后拆掉，「昔日余如家三堡垒，化作寻常百姓家」。



追源溯始，军人铜像、余园和茶馆有很微妙关系，茶馆重要展品是「维他奶」创办人罗桂祥捐赠，罗桂祥是得余园主人余东旋资助完成大学后成为其公司高层，罗于国内出生，十多岁时随母到马来西亚与父亲一起生活，父亲在余东旋公司工作，余得知罗聪敏，但因家贫未能读大学，余建议供他读大学，但要选修商科，毕业后在其公司服务，1934年，罗于香港大学毕业并于余公司工作，在一偶然机会接触到可用大豆生产与牛奶营养相若的豆奶，1940年，他在香港创办的豆品公司终于生产出「穷人的牛奶」－－「维他奶」。



何明新