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李飞帆 - SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up 期间限定店进驻又一城 | 企业热话

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李飞帆
16小時前
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　　SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up期间限定店于4月1日至9月30日进驻又一城。期间限定店整体设计采用香港家传户晓的经典「红白蓝」为主题，结合时尚展示与文化叙事，配上香港标志性的霓虹灯街头元素，让你在选购心仪产品之余，能亲身感受到香港文化的独特魅力，贯彻品牌中西合璧、「时尚×非遗×文化×艺术」跨界别联乘的设计理念。

　　品牌特别推出期间限定特别优惠，全场正价产品2件85折、3件7折优惠；购物满$100送「扭蛋」1次，带走SPARKLE by KAREN CHAN旗袍或唐装磁石徽章（价值$299）；满$1,000送SPARKLE by KAREN CHAN眼罩1个（价值$499）；满$5,000更送SPARKLE by KAREN CHAN《寻秦记》电影限量版BE@RBRICK 100% （7cm）1个（售价$700）。所有礼品数量有限，送完即止。

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