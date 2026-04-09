何重恩 - 全民国家安全教育日 | 重中之重

美以伊战事导致中东人民饱受战火蹂躏，多地人民受到炮火牵连，经济崩溃、生灵涂炭，令我们想到国家安全是何等重要的事情。2015年7月1日，第十二届全国人大常委会通过《中华人民共和国国家安全法》。该法第十四条明确规定，每年4月15日为全民国家安全教育日。



国家安全涵盖20个重点范围，包括政治安全、军事安全、国土安全、经济安全、金融安全、文化安全、社会安全、科技安全、网络安全、粮食安全、生态安全、资源安全、核安全、海外利益安全、太空安全、深海安全、极地安全、生物安全、人工智能安全、数据安全等。以上范畴有些看字面便能明白，但有些却要思考才能理解当中含义，譬如文化安全是说意识形态、文化传承与价值观，人工智能安全涵盖AI伦理、算法与应用风险，数据安全包含重要数据出境、个人信息保护等。



2026年全民国家安全日的主题是「统筹发展和安全，护航『十五五』新征程」，香港特区政府官方公布的本地主题则略有微调，但核心内涵仍是一致的，「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」，主题解读从核心逻辑看，发展是安全的基础，安全是发展的条件。2026年作为「十五五」规划起始年，主题旨在引导全社会在推进高质量发展中，筑牢国家安全屏障。我曾参与设置在历史博物馆的「国家安全展览厅」的一些内容制作，总觉得展厅如能扩建，争取大一点的地方会更理想，政府即使财政紧绌，国家安全以及爱国主义教育的经费绝不能少。



何重恩