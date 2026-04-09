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李纯恩 - 濮院古镇 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
22小時前
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生活 专栏
內容

　　游完杭州，转去嘉兴桐乡的濮院古镇住一晚。本来打算住在上次住过的梅尚大酒店，但酒店新盖的别馆「秀野堂」启用了，光是听这名称已十分吸引，古镇大当家姚洁妹妹便安排我们住了「秀野堂」。

　　到濮院那天细雨蒙蒙，从镇口坐着小船一路摇进去，天光水影，涟漪圈圈。我跟澳洲亲家说，这就是江南水乡的诗意，比大晴天迷人得多。他们看着两岸的垂柳和水榭，慢慢也感悟了这一层意思。不一会船到了「秀野堂」客房前的小码头，登岸入住。客房宽敞精致，每间房前带一个小庭园，清静怡人。

　　镇中的原居民在古镇开发时都外迁了，清明假期未至，又不是周末，古镇里游客稀少，偌大的地方，来来去去好像就我们几个人。春花则开得十分热闹，迎春、海棠，桥头水边，盛开的樱花更是到处可见，花朵花枝在细雨中带着晶莹的水珠，互相映衬，份外娇美。水乡河道交错，明清时期的古桥连着古桥，石板街反映着天光，杨柳枝上一串串翠绿的嫩芽，还有壮观的「福善寺」，倒映在河里的宝塔，如此环境，如此清静，真是求之不得。

　　下午回房歇息，雨还在下，庭园中的太湖石像抹了油，乌亮乌亮。便坐在庭前檐下发呆，看景听雨，空气好得可以涤肺。入夜之后，又坐船出游，此时灯光亮起，水乡的屋舍街道在雨夜里光影烁烁，晶莹通透，小船绕镇而走，雨下大了，水面灯火映照中，一片飞溅的水花，船行其中，随着摇橹摆动，如梦似幻，别有一番情趣。

李纯恩

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2026-04-08 02:00 HKT
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