KellyChu - 被学生问「有无欠过功课」 李家超妙答：我超级勤力 | Executive日记

特首李家超早前到访九龙城区一间小学，与同学们一起迎接复活节假期来临，顺道视察该校正推行嘅「在校课后托管服务计划」。佢同学生家长交流时，竟被一名学生问起刁钻问题，男孩好奇直问：「特首有无欠过功课？」，引得在场嘉宾和家长随即大笑，谁知问题终究「考唔到特首」，李家超面不改色、摇头笑着回答：「我超级勤力」，更称「我嫌功课唔够，我自己揾啲嘢嚟做」，成为网民热话。



政府在2023/24学年起推行计划，让有需要嘅小学生在课后留校接受托管及学习支援，方便家长外出工作。目前已有逾200间小学参加，提供超过10500个名额。与特首交流期间，多名家长赞计划令他们放心外出全职工作，既纾缓经济压力，亦减轻管教困难，又多谢服务单位不时举办宿营及旅行等亲子活动，大大促进家庭和谐。学生们亦异口同声说参加计划后令他们认识了许多新朋友，在学业及社交层面均有正面发展。



KellyChu