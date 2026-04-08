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KellyChu - 大角咀梦幻「花之隧道」 鱼木惊艳绽放任打卡 | Executive日记

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KellyChu
2026-04-08 02:00 HKT
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生活 专栏
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赏花唔一定要飞日韩，香港四季亦有各种美丽花儿在城中盛放，其中备受港人喜爱嘅鱼木，已于刚过去的复活节假期悄悄开花，为连日阴天添上生气。

　　鱼木又称树头菜，花期在3至5月，盛花期则在4月中下旬。由于鱼木开花时白色花朵会转为淡黄色，盛放时满树黄白，茂密好看，且常有「花吹雪」美景，总能吸引途人驻足欣赏。

　　近日不少网民分享拍摄嘅鱼木美景，当中大家每年都蜂拥而至嘅热门打卡点必然系大角咀樱桃街，因樱桃街公园旁连接奥海城三期嘅蓝色行人天桥被多棵鱼木包围，花开时形成壮观黄白色花海，宛如「花之隧道」，非常梦幻。同区嘅太子道西圣德肋撒堂亦系受欢迎赏花热点，多得这幢罗马式建筑为美景增添了几分浪漫。

　　鱼木作为市区中嘅景观树，事实上18区都随处可见。有网民就指出，天水围每一条街、每一个车站都开满鱼木，抬头便是漫天黄绿交织，充满盼望，系名副其实鱼木之都，不逊于樱桃街和太子道西嘅震撼花海。

KellyChu

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