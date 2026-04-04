世界杯十大热点 带你投入足球热

美加墨世界杯最后6个参赛席位，在刚过去的国际赛期全部确定，48支参赛球队2个月后将在绿茵场上逐鹿中原，争夺大力神杯。今届世界杯决赛周迎来近20年来最大改革，扩军至48队，首次由3国联办，比赛时间由深夜横跨至中午，返工都有波睇。而且C朗拿度、美斯、基利安麦巴比、艾兰夏兰特等星级射手料悉数参赛，无论是否足球迷都不容错过，今日专题由浅入深，带大家投入足球热。

1、首次3国合办 决赛选址新泽西

今届世界杯由3个中北美洲国家，美国、加拿大和墨西哥联合主办，是历来首次由3国共同承办。之前22届中有21届是单独主办，只有2002年由日本及南韩合办，今次更再创先河由3国共同承办。

3国共16个城市参与主办，美国有11个城市、墨西哥3个、加拿大2个。104场比赛中，有78场在美国举行，加拿大和墨西哥各13场，揭幕战墨西哥对南非，在前者首都墨西哥城主办。由8强开始，所有比赛都在美国上演，包括两场准决赛和决赛，决赛就在可容纳82500人、位于纽约新泽西的大都会人寿球场举行。

2、勿错过6月17日「神锋之夜」

若要提到那一日的赛事不容错过，必然是6月17日。当日将会有4场赛事，深受球迷欢迎的基利安麦巴比、艾宁夏兰特和美斯都会登场，直落3场上演「神锋之夜」。

3人将分途出击，为各自的国家队出战首轮分组赛。深夜3点先有麦巴比领军法国，迎战非洲劲旅塞内加尔，为上届屈居世杯亚军的复仇之路拉开序幕。紧接清晨6点就有曼城球星夏兰特在世界杯决赛周初亮相，率挪威对亚洲代表伊拉克，全力争取世界杯首胜。之后早上9点则有美斯登场，率领卫冕的阿根廷对阿尔及利亚，这名38岁一代神锋全力带领潘柏斯雄鹰再次站上世界之巅。

3、深夜踢到中午 返工都有波睇

今届世界杯决赛周由美国、加拿大和墨西哥共同主办，横跨整个北美时区，包括东部时间、中部时间、山地时间及太平洋时间，各区与香港有12至16小时时差，再加上分组赛阶段会在三地分别举行，开波时间不同。

最早的比赛在香港时间深夜12点开始，最后的场次到中午12点才上演，其间亦有不少场次在早上7时和10时进行，香港上班族可以一边返工，一边「偷鸡」睇直播。同时分组赛比赛头场到尾场踢足12小时，球迷们要有足够精神和体力，才可场场追看。

4、淘汰赛增设32强 小组第3可出线

今届决赛周大幅度扩军至48队，因此赛制上亦有所调整，48支队伍将分成12组，每组4队，头2名直入淘汰赛。而淘汰赛阶段增加了32强，因此其中8组的最佳第3名都可以出线。

正因为小组第3名都可以出线，参赛球队就算在头2轮皆输，亦可望赢下尾轮晋级，减少例行公事的出现。以2016年欧洲国家杯为例，葡萄牙在小组中3战3和仅得3分排小组第3，以得失球优势成为最佳第3名之一进入淘汰赛阶段，最终赢得欧国杯冠军。

5、法国阵容豪华 最具冠军相

今届世界杯列强云集，最有冠军相的球队，就是阵容最豪华的法国队。该队攻击线有基利安麦巴比、金球奖得主奥士文尼迪比利，中场则有皇家马德里孖宝曹亚文尼和卡马云加，还有星级防守中场尼高路简迪，防线亦有威廉沙列巴等大勇战将。他们上届互射12码不敌阿根廷得亚军，今届有力卷土重来。

而英格兰有哈利卡尼领军，加上祖迪比宁咸、布卡约沙卡等新生代巨星，是另一热门。另外，西班牙亦有崛起之势，不但有拉明耶马、柏迪等新星，亦有洛迪卡斯简迪、卡华积等经验老到球星坐阵，这支新老融合的斗牛军团实力亦不容小觑。

6、美斯C朗最后一舞 有望演终极一战

今届世界杯预计是球坛绝代双骄，阿根廷球王美斯和葡萄牙巨星C朗拿度的最后一舞。41岁的C朗和年轻3岁的美斯，出道至今在球坛顶峰对战多年，两人分别为巴塞隆拿和皇家马德里于西甲和欧联赛事对抗近10年，合力上演多场经典之役。

2人近年分别转战美国和沙特阿拉伯联赛，在不同赛区下，球会层面难有碰头机会，球迷都期望两人在今届世杯相遇。阿根廷本届编入J组，葡萄牙则在K组，但若2支队伍以次名出线，有望最快在16强碰头，上演终极一战。

7、夏兰特终踏上 决赛周舞台

今届除了不少新国家在决赛周亮相外，亦有多位新生代星将首踏世界杯决赛周舞台。25岁的艾宁夏兰特随挪威首入决赛周，这位效力曼城的锋将成名已久，成为入球机器多年，但一直未能出战世界杯决赛周，上届世杯未能通过外围赛只能当观众，今届外围赛他火力全开，8场小组赛狂轰16球，带领球队以不败姿态晋级，令人期待他初登决赛周舞台的表现。

另外2位近年在英超崛起的锋将，带领曼联重返英超前3的马菲奥斯根夏，今届将首度代表巴西出战决赛周，或可延续好状态助森巴军团再登顶。而车路士首席射手高尔彭马亦首次代表英格兰出战世杯，盼助三狮军团「带足球回家」。

8、扩军至48队激斗39日争冠军

今届参赛队伍由过去7届的32队，大幅扩军至48队，欧洲代表最多占16队，其次是非洲区共有10队，亚洲代表则有9队，中北美洲及加勒比海和南美洲代表各占6队，最后1席是大洋洲球队新西兰。

而随着队伍的增加，比赛日数亦由上届卡塔尔世界杯的29日，增加至39日。6月12日上演小组赛揭幕战后，一路斗到28日决出淘汰赛资格，并随即于29日开始淘汰赛阶段，7月19日进行季军战，翌日上演决赛定出盟主。

9、严打拖延时间 换出场太慢会被罚

国际足协在今夏的美加墨世界杯，将会严厉打击拖延时间的行为，主要针对迟开龙门球和界外球，以及被换走球员行得慢的问题。

新规则规定当一名球员被换出场时，需要在10秒内离开球场。如果超过10秒，入替的球员被罚等待多1分钟才可出场，期间换人的球队将少一名球员。而针对迟开龙门球和界外球的行为，当取得皮球后会启动5秒倒数计时，超时就会失去球权。此外在场上接受治疗的球员，要离场等待1分钟才能返回球场，但如果涉及黄牌犯规动作造成的受伤情况，就可以豁免。

10、5队新面孔首度亮相决赛周

今届赛事大幅扩军，带来更多新面孔，有5个国家初次亮相世界杯决赛周舞台，包括乌兹别克、约旦、佛得角和库拉索。当中全国国土面积仅444平方公里，人口只有约15万人的小国库拉索，成功在中北美洲及加勒比海外围赛脱颖而出，打破冰岛35万人纪录，成为最少人口出战世界杯的国家。

而在洲际附加赛赶上尾班车入决赛周的刚果民主共和国，首次以这国名参赛。他们在1974年世界杯，以前身扎伊尔的名义参赛，今次亦算是另一支参赛的新丁。