林静 - 红棉有信 | 红棉树下

春日赏花，原是约定俗成的雅事。几位朋友早早约定3月初往石岗军营看红棉盛放，那里广植木棉树，一到春日，同时怒放，红遍半空，最是壮观。夹日子不容易，终于敲定3月底同游，谁料上周网上流传，石岗一地红，原来花不等人，一夜尽下。众人只好放弃原先计划，指望明年。



说起石岗军营的红棉夹道，两侧各有20棵木棉树，长约50米的花道，花开时如亿万华灯，烧空尽赤。屈大均曾咏西江两岸木棉：「西江最是木棉多，夹岸珊瑚千万柯；又似烛龙衔十日，照人天半玉颜酡。」那般壮丽景象，想来石岗亦不遑多让。红棉树又被唤作英雄树，它还有一个动人的花语：珍惜身边的人，珍惜眼前的幸福。



错过了红棉，本以为今春与花无缘，谁料一失一得，另有惊喜。上周往南丫岛芦荻湾行山，沿途只见一两个已开夹落子的羊角拗，香港四大毒草之一。走到近海处几间村屋，几盏白红相间花吸引我们走近细看，原是漫山遍野开满了朱顶兰，花色诱人，为将尽的春天留下美好的花色印象。



花不等人，人亦不必执着于一处花事。今年错过了红棉夹道的壮丽，却在南丫岛邂逅了朱顶兰的惊喜。来年3月，定当早早赴约，看看石岗那如珊瑚琅玕般的红棉花海。花有信，人有情，这便足够。



林静