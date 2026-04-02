Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 红棉有信 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
2026-04-02 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　春日赏花，原是约定俗成的雅事。几位朋友早早约定3月初往石岗军营看红棉盛放，那里广植木棉树，一到春日，同时怒放，红遍半空，最是壮观。夹日子不容易，终于敲定3月底同游，谁料上周网上流传，石岗一地红，原来花不等人，一夜尽下。众人只好放弃原先计划，指望明年。

　　说起石岗军营的红棉夹道，两侧各有20棵木棉树，长约50米的花道，花开时如亿万华灯，烧空尽赤。屈大均曾咏西江两岸木棉：「西江最是木棉多，夹岸珊瑚千万柯；又似烛龙衔十日，照人天半玉颜酡。」那般壮丽景象，想来石岗亦不遑多让。红棉树又被唤作英雄树，它还有一个动人的花语：珍惜身边的人，珍惜眼前的幸福。

　　错过了红棉，本以为今春与花无缘，谁料一失一得，另有惊喜。上周往南丫岛芦荻湾行山，沿途只见一两个已开夹落子的羊角拗，香港四大毒草之一。走到近海处几间村屋，几盏白红相间花吸引我们走近细看，原是漫山遍野开满了朱顶兰，花色诱人，为将尽的春天留下美好的花色印象。

　　花不等人，人亦不必执着于一处花事。今年错过了红棉夹道的壮丽，却在南丫岛邂逅了朱顶兰的惊喜。来年3月，定当早早赴约，看看石岗那如珊瑚琅玕般的红棉花海。花有信，人有情，这便足够。

林静

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小時前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小時前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小時前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小時前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小時前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小時前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小時前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小時前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小時前
更多文章
林静 - 悬浮的土豆 | 红棉树下
　　Art Basel艺术展上，胡尹萍的作品《土豆是长在树上的》吸引了无数观众驻足。那一垒垒悬在半空的「薯仔」，长着绿叶，垂着块茎，离地生长，超现实得近乎像在童话故事中的境界。有人踮起脚尖伸手触摸，仿佛想确认这份想像的真实。艺术若能在喧嚣中提醒人们精神层次的存在，这作品做到了。 　　这份想像的源头，竟是一个美丽的误会。一个在城市生活的孩子以为土豆长在树上。艺术家胡尹萍由此察觉，城市人对食物的
2026-03-31 02:00 HKT
红棉树下