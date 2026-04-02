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KellyChu - 惜食堂制作健康餐送暖基层 主席梁锦松感谢各界捐食材 | Executive日记

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KellyChu
2026-04-02 02:00 HKT
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惜食堂回收可以安全食用嘅剩余食材，制作成营养均衡饭餐，免费送到有需要人士手中，多年来为社会注入正能量。近日Kelly有机会参观位于沙田嘅「惜食堂赛马会食品制作中心」，了解佢哋如何透过高效、严谨嘅程序，制作出健康有益嘅饭餐，仲享用咗靓汤同少盐少糖少油嘅饭盒，感受到当中暖暖嘅心意。

　　中心占地面积超过9万平方呎，地下为回收及蔬菜处理区；一楼为膳食制作区；二楼为冻肉处理、饺子制作及热餐制作区。这里引进多项设备，其中「自动米饭生产线」采用明火烹煮技术，使米粒受热均匀，有助提升米饭香气与软绵口感，符合长者饮食需要；「常温汤品生产线」通过高温高压消毒技术，制成可常温保存嘅汤包，亦方便独居长者随时加热饮用。

　　为确保体弱长者饮食安全，惜食堂对食材处理极为严谨，回收的瓜菜经义工挑选后，会透过人手和切菜机将食材统一细切，确保口感软硬一致，便于吞咽，再经自动清洗线彻底净化，保障衞生。中心设有超过10部蒸焗炉，以蒸、焗为主要烹调方式，保留食物原味与营养，遵循少盐、少糖、无味精原则，提供健康而美味嘅餐膳。

　　整条生产链还配备速冻柜、微波加热隧道、金属检测机等辅助设备，确保从烹调、速冻、加热到包装嘅每个环节都安全衞生。此外，透过生产监控系统可保证品质同提升效率，减少浪费。

　　惜食堂赛马会食品制作中心由政府批出沙田多石街用地，并拨款协助兴建，加上赛马会慈善信托基金支持，让分散喺各区嘅生产设施得以集中资源提升效能。

　　惜食堂主席梁锦松向社会各界慷慨捐出食材表达感谢，指惜食堂同时重视宣传教育，向公众同下一代灌输珍惜食物嘅重要性。佢坦言，机构每年都需要筹募经费，冀大家继续多多支持。

KellyChu
 

惜食堂主席梁锦松多谢各界捐出食材。
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