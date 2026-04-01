李纯恩 - 西湖半日游 | 好好过日子

早上有微雨，在酒店吃了早饭，打算出去走走，走出酒店，雨也停了。沿着西湖边的北山路往东走，到了一条小巷子拐进去，在抱朴道观旁有一条登山小路，顺路往上走。路边的海棠花开得正旺，树木都迸出了嫩芽，雨后水气充沛，氧分充足，弯弯曲曲，不一会到了山顶，见到了尖尖的保俶塔。



此处是俯看西湖十景中「断桥残雪」的最佳地点，现在没有雪，但断桥白堤上正是桃红柳绿之季，居高临下看去，烟水蒙泷，一堤彩色跨跃西湖，春意撩人。



然后慢慢下山，至断桥边，上了白堤，往前直去，看湖光山色，看鸳鸯戏水，再过去见到了「楼外楼」。前些日子听朋友说这家老饭店的菜品已不大灵光，但我想像虾爆鳝面和片儿川这样的杭州面应该不会差去哪里。这天我又正好想吃杭州面，便跟大婆走了进去，叫了两碗面，一客油焖春笋，吃得非常舒服。上一次帮衬这家饭店己是三十多年前，那次跟查先生游杭州，在「楼外楼」的游船上一边游湖一边吃船宴，西湖醋鱼、叫化鸡、龙井虾仁，真是时光荏苒。



从饭店出来，往前走过西泠桥，转去苏堤。比起白堤，苏堤的花木更加茂盛，杨柳拂煦，桃花、海棠、樱花争相怒放，真是苏堤春晓，目不暇接。在堤上走到一半，转进曲院风荷，那里更是成片成林的如雪樱花，或倚在湖边，或俏于水榭，处处图画，漂亮之极。如此行了一圈，走了两万步，精神爽利。



李纯恩