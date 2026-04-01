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小董 - 阿胶膏治肺 | 轻松养生

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小董
2小時前
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生活 专栏
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　　十多年前，在南京中医药大学读博士学位的时候，主修癌症肿瘤内科的我，很着重「肺癌」研究治疗，皆因未来的二十年，我相信它是令许多人受苦及丧失生命的主要疾病。小董跟着各位教授们努力揣摩，学习如何利用最适合的中药材和药膳汤水来「救肺」。毕业那年，副校长特意请了我到校长室说：「香港来的学生里，你是特别认真的一个，且精通中、英医学语言，我甚至收到不同教授的意见，很想你留下来跟他们一起作研究计划，把中医药发展到全世界去……」那一年，我没答应！因为很想把刚学到的知识在临床上一试，看看能否得到非凡效果！待累积了一定经验之后才回到「研究」这另一阶段。

　　这「回来」一转眼已经十数年了，支气管扩张、慢性咳嗽、慢阻肺病、肺气肿等肺病早已不是我的对手！不少人已用中药完全控制好并稳定下来，但是，就是还有一小撮人症状依然顽固，小董必须要把他们也治好！这天得悉来自北京的肺专科名中医教授来港上一课，赶紧赴会，跟他约定，短短的半小时，获益良多，尤其在新冠肺炎及甲型、乙型流感的影响下，人类肺部受即时威胁！教授指出：「科学研究下，阿胶是治疗大多数慢性肺病的好东西，可惜正宗的阿胶膏制作几乎已失传，就只有几间国内的名中医堂才做得出效果……」小董乐透：「我是上海童涵春堂傅老名医亲授之徒！」教授十分惊讶：「太棒了！你只要把应用的药材制成阿胶膏取替一般服用的中药，让那些顽固性支气管扩张及慢性咳嗽等肺病患者服用最少两个月，相信定能突破了现状点，向痊愈的方向迈进！」

　　阿胶用于阴虚证及燥证。能滋阴润燥。治温燥伤肺，干咳无痰，配伍麦冬、杏仁等，如清燥救肺汤。当然这里老教授还传授了一些绝技给我，他把中医药的配伍和运用达到炉火纯青的境界，自愧不如。

　　这是福音！小董这天便开始把一块一块的阿胶片粉碎备用！且等好消息！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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2026-03-25 02:00 HKT
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