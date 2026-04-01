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陈紫敏 - A2牛奶 非优质代名词 | 营爆生活

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陈紫敏
2小時前
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生活 专栏
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　　从超市或网店看到的A2牛奶，并非如「和牛」的A5、B4般分等级，而是指其蛋白质的一种。坊间一般牛奶所含的是A1及A2 β-酪蛋白（Beta-casein）。研究指出，A1 β-酪蛋白在人体消化过程中会产生一种名为BCM-7，被认为有机会是导致某些人肠胃发炎、胀气或蠕动变慢的原因。如牛奶只含有A2 β-酪蛋白，消化时不会产生 BCM-7，因此可减少消化道的不适。但如果「疑似」是乳糖不耐症的人士，饮用A2牛奶并不能解决肠胃不适，因为A2牛奶同样含有乳糖。

　　一般牛奶（A1+A2）和只含有A2牛奶的营养没有明确分别，两者的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙质的含量也无显著差异。因此，如果饮用一般牛奶完全没问题的人士，未必需要转饮A2牛奶。如果饮牛奶后容易有肠胃不适的人，或可试从一小杯（约150ml）观察肠胃反应。但如果是对牛奶蛋白过敏的人士，A2牛奶同样会诱发过敏反应，切勿在未经医生或注册营养师建议下饮用。成年人建议每天饮用低脂或脱脂牛奶（或加钙植物奶如豆奶、燕麦奶、杏仁奶）1至2杯，或以低脂芝士、乳酪代替，以摄取如蛋白质、钙质等营养。

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陈紫敏

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2026-02-11 02:00 HKT
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