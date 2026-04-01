朱霭娱 - 正向调养身心 防患未然 中医论治产后抑郁 | 中大说中医

以往产后抑郁症未获全面正视，然而随着社会教育及医学研究等发展，针对这方面的治疗得以不断改进，而于中医学上，亦有其防患未然，以及分娩后身心调理上的妥善方案。



文：朱霭娱 图：资料图片



迎接新生命，是喜悦，却也可伴随难以言说的疲惫与低落。当您发现自己在幸福中，同时夹杂着失眠、焦虑、情绪起伏时，请先别自责——这不是您的错，而是身体在经历荷尔蒙的剧烈波动、角色的转变、照顾婴儿的挑战，以及家庭关系的调适等巨大变化后，发出的求救信号。



主要分三类别



根据衞生署的资料，产后情绪问题可分为以下三类：



‧产后情绪低落



常在产后三至五天出现，为期短暂。约40%至80%的产后妇女会经历，表现为情绪不稳定、易哭、失眠与烦躁。症状相对轻微，往往数天内会自行缓解，关键在于家人的陪伴与体谅。



‧产后抑郁症



约13%至19%的产后妇女受影响。症状与一般抑郁症相同，如持续情绪低落、对事物失去兴趣、极度疲劳、食欲与睡眠紊乱，以及感到无助或内疚。常在产后六周至一年内发生，症状较严重且持续，若能及早识别和接受治疗，并得到家人支持，多数妇女皆可康复。



‧产后精神病



较罕见，约0.1%至0.5%发生率。病情严重且急速，症状例如幻听、被害妄想、思维混乱，甚至出现自残或伤害婴儿的念头。常于产后两周内突然出现，属于精神科急症，必须立刻寻求专业协助。



分娩易致阴血亏虚



在中医学角度，认为产后抑郁多源于体质虚弱，在分娩时失血耗气，阴血亏虚，血不养心，心神失养；或因平素易忧郁，产后气血亏虚，肝木失养，血不舍魂；又或过度忧愁思虑，损伤心脾；或产后百节空虚，劳倦过度而诱发此病。总括而言，产后抑郁的根源在于「虚」与「郁」的交结——身体的「虚」是基础，削弱情绪调控能力；情绪的「郁」则反过来阻碍气血生成与运行，形成恶性循环。



非止于情绪层面



中医调理产后抑郁，并非单纯对抗情绪，而是透过调整身体失衡，为心灵创造平静的环境，引导身心走向康复。



‧中药调理：中医师会根据患者的表现，进行辨证论治，开出「一人一方」。如面对心脾两虚的患者，用「归脾汤合甘麦大枣汤」益脾养心，滋阴安神；肝气郁结的患者，用「逍遥散」疏肝解郁，健脾安神等等。



‧针灸推拿：透过刺激内关穴（宁心安神）、太冲穴（疏肝解郁）等穴位，疏通经络，调畅气血，缓解情绪困扰。



‧生活调养：饮食宜选小米粥、红枣等补气血之物，忌生冷油腻；把握宝宝睡眠时间休息；勇敢向家人求助，分担照顾压力，给自己喘息空间。



产后抑郁不是软弱，更不是矫情，而是一场需要被正视与治疗的「身心感冒」。透过中西医的整合照护，加上家人的理解与支持，每一位母亲都能重拾内心的平静与力量，走出情绪的阴霾，真正迎接新生命带来的喜悦。



香港中文大学

中医学院讲师

朱霭娱



建议把握宝宝睡眠时间，多加休息。

合适的汤疗辅助，能滋阴安神，改善肝气郁结。

可进行针灸，刺激穴位如太冲穴。