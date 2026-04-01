KellyChu - 听歌温习 轻松入脑 中五生创意「唱」出DSE中文科范文 | Executive日记

DSE快将开考，又有调查话同学嘅压力指数爆灯。Kelly觉得，与其年年如是，不断讲压力，不如揾下方法为考生减压。小妹最近收到一名中五学生以创意嘅方法，将一篇中文科范文唱出来。点解咁做？就系为咗令到考生容易将范文记入脑袋中啰。



呢篇DSE中文科范文，名为《论仁、论孝、论君子》选自《论语》，系考试12篇指定范文之一。此文由孔子及其弟子对话组成（语录体），集中论述儒家核心思想：仁、孝、君子人格。孔子透过阐述克己复礼、孝敬父母、处世持守名利与道义的标准，塑造君子坦荡自律、小人忧惧自私的对比，强调道德修养的重要性。此篇范文语句精炼，对理解儒家处世、修身之道极为关键。Kelly读了一次，文章系好有意思，但要牢记去考试，都几考记性同理解能力。



由一班中学生同有心人创立嘅「与文同乐」（Music Poetic HK），就以音乐演绎文学作品，为《论仁、论孝、论君子》作曲，揾来读紧中五嘅陈晞尔编曲、配乐同主唱（请扫描QR CODE）。Kelly听过，真系好动听，好容易入耳，做到寓考试于听歌仔，足见香港嘅年轻人好有创意，而且系有实用嘅创意，帮到DSE考生以轻松方式应付中文试，真系功德无量。



KellyChu



中五嘅陈晞尔担任编曲、配乐同主唱。