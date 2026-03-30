李丞责 - 宠物骨灰 应安放家中？ | 李丞责博士玄学信箱

问：李师傅你好，去年家中长辈与爱犬相继离世，清明将至，心中又忽然难过。到底人和狗狗离世后去了哪里？若已转世，我们清明拜祭的又是谁？另外，爱犬骨灰现仍安放家中，长辈生前曾嘱咐我替牠另觅骨灰位。请问怎样安排才是对牠最好？

佛说众生平等，狗同样是六道轮回中的众生。佛学经典指出，所有生命无论长短，终有结束之日，即便是寿命超长的天人，也难逃轮回。那么假如祖先和宠物都已投胎，清明节去拜的究竟是谁？



这个问题，佛法与现代科学倒有相通之处。《金刚经》有云：「过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得」，提醒我们时空与执念，远比我们想像的复杂。爱因斯坦曾提出，过去、现在、未来之间的分别，也许只是一种顽固的幻象，时间并非一条单向直线。换句话说，祖先和宠物在我们所见的时空里离开了肉身，但是否仍以另一种形式（灵魂或能量）存在，佛法与科学都提醒我们：宇宙与时间，未必如日常理解般简单。



拜祭真正的意义，不只是形式，而是让后人记得恩情。祖先也好，宠物也好，曾经陪伴过我们，这份情本身就是值得珍惜的善念。若每次忆念逝者都只是伤心、放不下，久而久之，对自己、对亡者也不好。



至于骨灰应放家中，还是安放在宠物骨灰位？以传统风水而言，阳宅属生人居所，讲求阳气、活动、生机；而离世众生所需的环境，则偏向阴静、远离人烟。阳宅与阴宅，本来就不是同一套原则。若长期把宠物骨灰放在家中，容易睹物思情，令人心情反复；相反，为狗狗安排一个安静、整洁、方便探望的骨灰位，在风水学上更为合适。日后去看牠时，不必过度悲伤，心怀感谢，祝愿牠早得善处、再得好缘。



著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。

李丞责