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李纯恩 - 住在运河边 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
6小時前
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生活 专栏
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　　到无锡，住在清明桥INDIGO。三层高的新酒店，庭园风格，客房新潮舒适。酒店依在运河边，从后门出去，就是沿着运河而走的南长街，往前走四百米左右便到了清明桥，再往前就是商业地界，商店餐厅林立，日夜热闹，尤其到了晚上，沿街的法国梧桐树都用小灯泡点缀起来，火树银花。靠河的店家，又在河面那一面挂起了红灯笼，河面灯光水影，游船滑过，很是好看。

　　这日早上大队飞回香港，我留下来继续江南之行。白天坐车去南京看望朋友，傍晚回来，天有薄霭，一轮落日镶在天边，像一颗滴得出油的咸蛋黄。和三十多位团友热闹了五天，终于静了下来。一个人出了酒店沿着河边顺路而去，过了清明桥，听朋友指点找到了「新万鑫面馆」，想去吃碗蟹粉拌面，不料门口都是等位的人，要等十八张枱才轮到我。哪有这般耐心！

　　于是继续闲逛，见有一间面馆叫「贡梅」，也称是老字号，见店里人不多便走了进去，看格调果然是老店，老得连洗手间都没有。叫了一碗蟹粉拌面，一客无锡小笼包，味道很一般，但乐得清静。吃完走出街外，灯火下人更多了。四处逛逛，看看灯光水影，看看大妈伸长了手臂拗腰自拍，遛达回到酒店。

　　一夜无话。翌日起床去酒店餐厅吃早饭，大厨吕师傅说有鱼汤面可想一试？当然好。那鱼汤用鲫鱼熬成，汤色奶白，又浓又鲜，若是产妇喝了当可催奶。如此一碗鱼汤面，加些雪菜，添两块素鸡，已非常美味。再来一碗小馄饨，一顿早餐吃得很舒服了。吃完早餐，预订的车也到了，就此别过，奔杭州而去。

李纯恩

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2026-03-28 02:00 HKT
好好过日子