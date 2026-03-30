KellyChu - 三联文化基金伙香港文化想像举办 大湾区「文化游」回归 「优秀导游」带路穿越深莞惠历史 | Executive日记

文化深度游大热，Kelly都好钟意，游览之余又提高个人修养。今年三联文化基金同香港文化想像再度举办「文化游」－－「动．听中国」行走大湾区系列，将带领参加者喺行走之间，认识大湾区嘅故事。第一团「湾区东翼行」将于4月26日出发，一连5日行匀惠州、东莞、深圳。Kelly睇到行程安排，急不及待想报名，一次出行就可以细味大湾区嘅人文风景！



今次行走大湾区系列嘅第一团主打湾区东翼行，到访珠江口东岸三市：深圳、东莞、惠州，将于4月26日至4月30日举行。呢3个城市自古以来文化同源，近代演变成「深圳创新+东莞智造+惠州承载」嘅黄金组合。行程除咗动人嘅惠州西湖风景区、开平自力村碉楼，仲有鲜有旅行团到访嘅大亚湾石化区、核电厂等景点，亦会去鸦片战争博物馆等地，带大家深入了解大湾区由昔日海防重镇，走到今日国家发展前沿嘅历史。



话明深度游，活动邀请到获称「中国优秀导游员」嘅刘集民带队，佢深入研究大湾区历史文化，仲出版咗《穿越历史游湾区》丛书，由佢带住大家行，肯定获益良多！主办单位仲特别请来3位专家，同大家分享3场行前讲座，包括历史学家陈万雄、园境师及城市学者陈彦璘，同埋本地历史研究专家高添强，带大家认识历史，欣赏中国园林及碉楼建筑！



如果赶唔切报第一团，唔使失望，因为5月仲有两团接力出发！第2团会行广州、佛山、肇庆，第3团就会去江州、中山、珠海。如果有兴趣，记得扫QR Code，约埋朋友一齐报名！



KellyChu



行程包括惠州西湖风景区和开平自力村碉楼。