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冯榕榕（Ruby） - 从鞋看人：艺术周时尚密语 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
1小時前
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生活 专栏
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　　这个星期，香港再度迎来一年一度的艺术盛事——Art Basel。整个城市的节奏都变得不一样，中环与湾仔一带街头，充斥着艺术爱好者、收藏家与时尚名流的身影，衣香鬓影、气场交缠，有如行走的画布。对时尚媒体而言，这不仅是观展的周末，也是观人的良机。

　　每逢艺术周走进展场，最引人入胜往往不是墙上的作品，而是人群本身。细看之下，宾客大致可分两派：一派盛装出席，造型精致讲究，从配饰至妆容皆恰到好处；另一派则偏向实用风格，衣着简洁低调，甚至以运动装现身。若单纯论功能性，后者显然占上风——毕竟艺术展场面积庞大，一双能支撑长时间行走的鞋，远比任何手袋配饰更实际。

　　在艺术圈内，其实流传着一种不成文的观察。想判断对方的品味与身份，不妨先从鞋子开始。近年瑞士品牌On的运动鞋正默默成为藏家间的共同语言。品牌由前职业运动员创立，以研发出色的CloudTec缓震技术著称：中底以中空云状结构设计，兼具支撑与回弹力，让步伐轻盈又稳定。外观设计简约克制，细节精准，既能应付日常行程，又能与西装、套装完美结合。这种「无声的舒适奢华」正合现代藏家的调性，亦成为艺术周场内的微妙符号。

　　当然，场内亦不乏爱用Hermès、Louis Vuitton或Chanel球鞋的嘉宾。这些品牌将精湛工艺融入运动鞋之中，皮革质感、结构比例以至缝线处理都极其讲究。虽然整体造型或许低调，但只要视线落在鞋上，便能感受到那份不容忽视的品味。

　　这几天我在多场展览与活动之间穿梭，行程紧凑，因此鞋履选择格外讲究。为求平衡时尚与舒适，我偏爱一至两吋粗踭鞋——能为整体造型增添精神气质，又不至于令双脚在数小时的站立与行走之中疲累。既大方得体，又能自由应对会面或聚会，是繁忙艺术周的不二之选。

　　于我而言，艺术周不但是一场视觉盛宴，更是关乎于生活美学。鞋，或许只是细节的一小部分，但恰恰在这份细节里，隐藏着每个人对美、舒适与姿态之间的拿捏。

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