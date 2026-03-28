杨峥 - 大班楼再摘桂冠 荣登「亚洲50最佳餐厅」榜首 | 峥活当下

香港这座古今交融的城市，从天际线的闪烁霓虹到巷弄里的老牌茶楼，每一步都流淌着故事与味道。2026年亚洲餐饮圈再度聚焦东方明珠：低调却内蕴深厚，在国际间享负盛名的香港The Chairman「大班楼」，继2021年后重登「亚洲50最佳餐厅」榜首的宝座。能够再次赢得至高荣誉，拥抱传统同时积极创新的掌舵者——叶一南（Danny Yip）居功至伟。



大班楼的厨艺哲学，立基于对食材的尊重与对在地记忆的坚守。走进餐厅，迎面而来的不是夸张的舞台设计或极端的分子料理，而是一种谦逊而专注的气质：光线柔和，木纹与石材的纹理低调地诉说着时间感；服务人员的步伐从容，言语间流露出对每一道菜的自信与敬意。这正是Danny多年来反复强调的理念——餐桌上的每一口，都应该能召唤出历史与土地的味道，使食客在品尝当下的同时，也能感受一段属于香港、属于粤菜的记忆。



The Chairman在本地食材的运用上达到了近乎宗教的虔诚。从供应商的选择，到每日清晨的市集采买，厨房团队坚持与小农、渔民建立长期且公平的合作关系。这样的采购模式，不仅确保食材的新鲜与季节性，也让每一道菜背后都有一段可追溯的来源故事。名菜如「鸡油花雕蒸大花蟹配陈村粉」、「樟木烟熏黑脚鹅」或是「炭火厚切叉烧」，并非单靠名贵食材取胜，而是在于厨师对火候、刀工与调味的精准掌控，将最平凡的原料化为令人难忘的滋味。



叶一南的领导风格，既有企业家的远见，也有匠人的耐心。早在澳洲已经营餐馆的他，深谙粤菜精髓，但从不囿于对传统的复制，反而着力于在理解过去后，找到一条与时代对话的道路。大班楼的菜单既能看到古法烹调的痕迹，也蕴含现代餐饮对结构、口感与视觉的敏感度。主人翁常说：「我们在做的不只是美味的烹饪，更是保存、翻译与延续一个文化的味觉记忆。」



在香港这座城市，食物不仅仅是填饱肚腹的工具，更是家庭的连结，是节庆的核心，也是跨代传承的媒介。大班楼能够获此殊荣，在全球化与快速变迁的浪潮中，象征着香港美食文化在世界舞台上的重要性。他们以本土为根基，却能与国际口味对话。菜单本身更是一部活生生的文化史：将广东乡间的古早味、海港城市的鲜活海味、还有香港独有的多元饮食记忆，透过当代厨艺语汇重组，交织成崭新的餐桌叙事。这种叙事不仅吸引了海外美食家，也让本地食客感到骄傲。



自上次获奖之后，大班楼并未积极扩张或过度商业化，相反更谨慎地保护餐厅的核心价值，维持品质与供应链的透明度。Danny明白，真正的永续来自于对细节的坚持：一块产自小农的猪肉如何被妥善处理，一条鱼如何在上桌前保留其最佳的鲜度，甚至是一碗汤的熬煮时间，都可能决定餐厅是否能永葆生命力。



再度称霸亚洲，不仅仅是一个荣耀徽章的获得，它更象征着一条路径：以诚敬之心面对本土食材，以创新之思重塑传统风味，以责任之行维系生态与社会。当然，也一定会带来新挑战，包括更多的期待、更大的能见度，以及更强烈的评论声音。然而，叶一南与郭强东主厨以至整体团队，相信在面向这些挑战时所秉持的，只会是一种更成熟的自信：一如以往地以开放的姿态与国际社群对话，同时不忘回到厨房，继续雕琢每一道菜肴的本质。淡泊名利、胸怀坦荡的餐厅灵魂人物，叶一南的成功来自于对文化脉络的深刻理解，以及在日常细节中始终如一的坚持。



在未来的岁月里，期待大班楼能继续以味道叙事，讲述更多关于香港、关于人与土地之间的故事。



杨峥

活动主要赞助「San Pellegrino & Acqua Panna」的高层：Andrea Cavani（左）与Paolo Passoni（右）专诚来港出席盛会。

百吃不厌的鸡油花雕蒸花蟹配陈村粉。

结合湘菜辛香与粤式鲜甜，色泽红润，咸香扑鼻的「剁椒咸肉蒸龙趸头」。

大班楼自2022年迁往威灵顿街新址后，室内装潢趋向居家感，并放有不少私人珍藏的艺术作品。