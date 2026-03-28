林静 - 藏红花 | 红棉树下

早前跟旅行团到西藏，拉萨海拔逾3600米，团友中难免有人出现高山反应。头痛、气促、辗转难眠，都是平常事。当地导游格桑见状，从容地拿了些藏红花，用热水冲泡给团友喝。那杯金黄色的茶水，入口甘淡，隐约带点清冽的草本香气。说也奇怪，团友休息过后，不适竟真的渐渐纾缓了。



格桑笑说，藏红花是高原上的宝贝，当地人用来活血、解郁、纾缓高原反应，早已是代代相传的智慧。



翻查资料，才知道藏红花其实并非产于西藏。它的原产地远在地中海沿岸、小亚细亚一带，古时经丝绸之路传入中国，先抵西藏，再流传至内地，因而得名。真正产于西藏的，是另一种叫「红花」的植物，两者功效相近，但藏红花更为名贵，素有「红色黄金」之称。



藏红花只取番红花的柱头，十五万朵花才能换得一公斤干柱头，极为矜贵。它的味道含蓄，泡茶时只需下三数条，茶水便染出亮丽的金黄，散发一股沉静的甘香。



在旅游车上格桑开了一小盒藏红花给我们看看，颜色深红，一阵细腻的药草香，结果我也凑热闹入货。



林静