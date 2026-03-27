张诺 - 吴冠中与赵无极 | 任意行

香港的春日，艺术盛宴不绝。此岸的M+博物馆，聚焦赵无极逾半世纪的版画实验，彼岸的香港艺术馆，正回溯吴冠中踏遍二十多国的写生足迹，从《都市之夜》的璀璨繁华，到《挪威之港》的宁静致远。



两位大师皆出身杭州艺专，同在40年代负笈巴黎，却在人生的十字路口，作了很不一样的选择。赵无极决定留在法国，创造自己的广阔世界。他的笔触磅礴，将道家哲学中的虚空，化作画布上的精神风景。站立在他的画前，如面对一片原始混沌。那不是地图上可标注的山川，而是心灵深处的风景。



吴冠中选择了回国，此后三十多年几乎没有正式画室，只得背着画箱，「在粪筐上作画」，踏遍大江南北，孜孜写生。他的线条从不趋向绝对抽象，而是从江南白墙黑瓦、老街市集中找到灵感。即使描绘北欧的峡湾，线条间仍然带着江南小调的味道。



吴冠中的画是寻常百姓家的美，是《双燕》中那面斑驳的墙，是《都市之夜》里那扇透光的窗。而赵无极让古老的甲骨文符号，在画布上化作浩瀚穹苍，成就为宇宙的诗篇。



今日，两位同窗的作品在维港两岸再次相逢。吴冠中带领我们在日常中发现美，赵无极引我们忘记自己，回归心灵的家。香港是他们同样钟情的「中西汇聚」之地，何其有幸，撮合了这次重聚。



张诺