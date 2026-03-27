KellyChu - 茶果岭建新校舍 将成海港新地标 林健锋：职训局AI培训 行行都啱用 | Executive日记

进入人工智能（AI）时代，职业训练局 （Vocational Training Council）站喺最前沿，内部全员已培训掌握AI知识。VTC主席林健锋话，局方正为政府提供员工使用AI嘅培训，更向各行各业提议，如有需要，局方可派人到公司做培训，以推动全民使用AI。佢又透露，计划喺茶果岭兴建VTC新校舍，将会成为香港海港入口嘅地标建筑物。



林健锋话，VTC已推出AI策略，以「AI+专业」嘅培训模式，从「学AI」到「用AI」，全面培育学生AI应用能力，协助各行业数码转型。VTC所有课程亦已加入AI相关内容，当中高级文凭课程的学生必须修读嘅资讯科技单元已包括AI，教授生成式AI原理、AI伦理等专业知识。各专业学科亦加入其行业相关的AI应用元素。



喺职业培训方面，VTC已开办不同课程帮助业界同在职人士跟上科技发展。短期课程、证书同文凭课程：开办有关应用生成式AI于行政工作、DeepSeek驱动业务流程自动化、AI电子营销等课程，涵盖物联网同AI应用等​。同时，VTC向企业提供度身订造嘅企业培训课程，如香港资讯科技学院（HKIIT）已为不同政府部门同公私营机构度身订造AI、网络安全等培训。



林健锋又提到，正等候政府拨款，以便喺茶果岭兴建一座新校舍，外型非常之前卫，「日后船只进入维港，首先会见到嘅地标，就系呢座新校舍！」局方会交还现有喺长沙湾同观塘嘅两间校舍用地畀政府，作其他发展。



KellyChu