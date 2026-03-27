林靖风 - 陈霭欣作品《记忆标本》 | 优雅以后

许多童年时拍下的菲林相片，都被存放在祖母家中的某个角落；如今仅存的，只是手机里那些经过扫描、小时候于加拿大生活时留下的照片。求学期间，我一直接触不同类型的艺术形式，但对于自己而言最陌生、却又最贴近的，反而是摄影。



外祖父曾任职于政府新闻处的摄影组，而我在加拿大、香港与英国所吸取的经验之中，却总是在装置艺术、表演、文学与策展之间徘徊。有时候家人会问，这些艺术细胞究竟从何而来，因为父母都从事商业工作－－或许是在不经意之间，我早已受到外祖父对事物美感的影响。



每一次我们回想起一段记忆，其实只是回想起之前「回想那段记忆的时刻」，而并非那个曾经真实存在的当下。



在群展「滚动视野：摄影与超越的五个篇章」中，艺术家陈霭欣于装置作品《记忆标本》中翻拍童年的照片，并把它们埋入香港与广州的海水与土壤之中；在经过侵蚀之后，底片表面留下了由这些过程形成的痕迹。在装置里，她以投影机把影像投射在嶙峋的泥土与旧式电视机上，并以灯箱展示那些底片。



在观赏的途中，其中一部机器忽然发生故障，无法播放片段。这些经过三层转译而呈现的影像，在被观看的过程中，仿佛出现了第四层转译：回忆其实稍纵即逝，即使它确实埋藏在脑海深处的某个地方。



林靖风