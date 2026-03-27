麦华章 - 品味旅客心仪之选 | 玫瑰人生

与好友结伴游长沙，入住最奢华的Park Hyatt（柏悦酒店），除沉浸于愉悦住宿体验外，还游览酒店周围漫步可及的旅游景点，享受到长沙丰盛缤纷的City Walk旅游乐趣。



柏悦是凯悦酒店集团旗下品牌最顶级者，拥约50间酒店，散布全球名城，长沙柏悦是该品牌于大中华所营运的10间柏悦其中之一，坐落长沙市中心地标建筑IFS国金中心T2塔楼顶部，共有230间客房，当中包含24间宽敞套房。我们入住该酒店所推广的米芝莲星钥三天两晚旅居套餐，收费人民币6888元，包入住柏悦套房两晚（含每日双人早餐）、双人享用蕾兰湘菜品鉴套餐（价值人民币988元）、双人60分钟私享颂钵音疗体验、以及首轮迷你吧免费（非酒精饮品及小食）。



这次使我见识到为何该酒店是重视品味旅客心仪之选。长沙柏悦以馆藏级艺术与沉浸式餐饮体验相融合，并佐以体贴入微近乎无瑕疵的个性化服务，去演绎奢华特色。例如，酒店内所陈设的丰富艺术品彰显出湘绣（见图）、益阳竹编、浏阳花炮以及铜官窰釉下五彩瓷等湖南省非遗的文化艺术精髓。除惊艳味蕾的创意湘菜外，该酒店高踞62层的蕾兰餐厅所供应的半自助式早餐及每位只收费人民币198元的任点任食午餐，无论是款式多样化与食物的高品质，都令我们吃得十分满意。



还值得我们将来重游长沙时再选住柏悦的另一原因是其地点，除位于繁华商圈，还有众多与酒店近在咫尺的景点，例如在历史悠久的东茅街内用老旧厂房改造成充满50年代市井风情的长沙新兴文旅地标东茅街茶馆，以及邻近富含文艺气息与历史底蕴的丰盈西里、苏家巷、白果园历史街区，以文青店舖、精致咖啡店及色彩斑斓的店面吸引游客；还有24小时皆热闹的黄兴路步行街及邻近以火宫殿湘味小吃闻名的千年老街；保留逾2000年历史鱼骨状街巷格局的历史文化街区太平老街，都是漫步品味长沙日常的好去处。



麦华章