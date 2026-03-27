何重恩 - 香港高楼的「生命方舟」 | 重中之重

宏福苑那场大火烧得人心惶惶。看着新闻里浓烟顺着竹棚直冲顶楼，那一刻才真正明白，在40层高的「石屎森林」里，一旦火势失控，跑，未必是生路。



当逃生无路，我们还能做甚么？



香港旧楼多、㓥房密，一旦起火，楼梯间瞬间变烟囱。消防云梯最高只能到十几层，高层住户往往只能「固守待援」。但普通房门挡不住1350℃的轰燃高温，更挡不住夺命的毒烟。等待，有时是煎熬，更是绝望。



最近听深圳朋友讲起「福安至火灾自救舱」，这简直是给香港量身定做的救命神器。它平时就是客厅里的一盏吸顶灯，不占寸土寸金的香港空间。火灾时按一下，瞬间展开成密闭舱，自带生氧系统，能隔绝高温毒烟，硬扛两小时。



罗湖区住建局已带项目与「粤港澳大湾区城市建筑学会」接洽，中国建筑研究院也向消防处推荐。这产品最适合我们这种楼龄老、密度高的环境。特别是家里有老人小孩的，装一个在客厅，等于给全家买了一份「火场保险」。



面对香港约1.4万幢1987年前落成的旧楼，该产品是否可作为强制消防改善工程的补充选项，尤其适合㓥房密集、通道狭窄的「三无大厦」，为弱势群体提供最后一道防线。



随着《2024年消防安全（建筑物）（修订）条例》赋予政府代业主进行工程的权利，自救舱有望纳入「楼宇更新大行动」的推荐名录，成为守护港人生命安全的硬核科技。与其在火场赌运气，不如在家里装个「安全岛」。希望这盏「灯」，能早日照亮香港的千家万户。



何重恩