李纯恩 - 江南江北两边走 | 好好过日子

坐了两个多小时飞机到南京，出了机场一路向扬州而去。沿途春光明媚，金黄色的油菜花田像耀目的地毯铺在公路两旁，一直往远处伸去，粉红粉白的桃花零零星星点缀其中，蓝天白云下，春色分外亮丽。



一路看看风景聊聊天，不觉过了长江，到了杨州，看看偏西的阳光正好，便先去了「个园」。扬州名园之中，「个园」名气最大，园内遍种各式竹子，形成大大小小的竹林，因为「个」字像三片竹叶，便以此作了园名。园内处处风景，还有一处清代大画家石涛和尚设计的假山，本来很有看头，无奈游人如鲫，摩肩接踵，再有趣也无趣了。十几年前来过此地，如今匆匆转一圈而走，蜻蜓点水怀个旧。



从「个园」出来，驱车到香格里拉酒店，办好入住手续，回房稍歇，下楼到宴会厅吃晚饭，当晚菜单前几天我已在这里写过，那天大师傅略有调整，变得更加精致，单尾的牛肉锅贴改成时鲜的刀鱼馄饨，尝鲜正当时。一顿晚饭丰盛之极，四桌团友个个扶墙而走，捧腹回房。



一夜无话。第二天早上被窗外阳光照醒。这天本来天气预报说会下雨，结果天公造美。早餐后过江到镇江西津渡老街走走，星期天，人潮涌动。老街里小巷纵横，走到尽头，顺坡上到山顶，居高临下，鸟瞰全景，别有一番风味。镇江醋闻名遐迩，老街上处处都有卖醋，连带还有蜂蜜镇江醋、醋香可乐，酸溜溜到家了。午饭后游金山寺，寺庙沿山而建，上上下下，东拐西拐，到处碰见嘟着嘴拍照的古装妇女，想找法海，遍寻不获。燥热，见庙里有佛系Cafe，便进去喝了一杯冰咖啡，味道犹胜星巴克。



李纯恩