林静 - 爱情的麦穗 | 红棉树下

朋友群组里最近议论纷纷，缘起一位友人屡次爽约，大家由最初不以为然，到后来忍不住戏称他为「放飞机之王」。直至他终于和盘托出，众人才恍然大悟－－原来是心里有了对象，却胆怯得不敢表白。



一时间，群组热闹如市集，你一言我一语，人人仿佛都成了爱情专家。其中一位文人，索性搬出古希腊哲学家苏格拉底的麦穗譬喻，为这场闹哄哄的讨论添了几分哲思。



话说从前，学生问苏格拉底﹕「怎样才能找到理想的人生伴侣？」哲人领他到一片麦穗前，命他走进去，不得回头，挑出最好的一枝麦穗。男子走了许久，眼前一片漂亮麦田，他却总是犹豫，总觉得最美的还在前面。一次次错过，一次次后悔，直至走到麦田尽头，才发现手中空空如也。



苏格拉底又让他走第二趟，这回只消选一枝最适合自己的，选好了便回来。不久，男子手持一枝麦穗，心满意足地走了出来。



群组里读到这故事，众人会心一笑。那爽约的友人，想必正处于第一次走进麦田的阶段－－眼前似乎有无限可能，反而不知如何是好。他怕选错了，怕错过了更好的，于是在踌躇中虚耗光阴，既不敢前进，又不甘后退。



其实，人生哪有绝对的「最美」？所谓适合，不过是在某个当下，认清自己的心意，然后笃定地握住那枝麦穗。苏格拉底没有说第二趟的麦田比第一趟逊色，他只是换了一种心态－－不再贪求完美，转而珍惜眼前。



那日群组的喧闹渐渐平息，爽约的友人依旧沉默。不知他读懂了没有，与其在无尽的抉择中患得患失，不如学那个「选好就回头」的人。麦田再大，也只为懂得把握的人盛开。



林静