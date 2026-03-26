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KellyChu - 惠康联American Tourister 储印花33折换CLEVA系列行李箱 | Executive日记

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2小時前
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　　复活节假期临近，正筹备出游嘅你，又点少得一个型格又实用嘅行李箱？惠康再次联乘美国行李箱品牌American Tourister，推出「识玩 识叹 出游本『色』」印花换领活动，以低至33折，换购CLEVA系列行李箱，分别共有3款惠康独家限定颜色及尺寸选择，包括大地色20吋行李箱、鼠尾草绿色24吋行李箱及惠康APP电子印花限定嘅28吋粉蓝色行李箱，即日起集齐指定数量印花，即可换购！

　　CLEVA系列行李箱配备多项贴心设计，包括采用20:80 PLENTIVOL™黄金收纳比例，提供更充裕及整齐嘅收纳空间；配备STEPAUSE™刹车轮设计，于乘搭公共交通工具或斜坡停留时，可轻松固定行李箱，防止溜走。内置全新TSA008海关密码锁，获美国运输安全管理局认证，让各国边防人员可在毋须破坏行李箱情况下完成安检程序，外游倍感安心。每款行李箱均附送3年全球有限保养。

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