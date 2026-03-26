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KellyChu - 海洋公园引入AI监测动物 预测繁殖周期准确率87% | Executive日记

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2小時前
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　　海洋公园去年初引入AI技术，喺动物保育与研究领域取得系列突破性成果。通过机器学习系统，公园对大熊猫安安、可可及川金丝猴家族，进行24小时无间断监测，系统可精准识别个体差异，并追踪复杂行为模式。园方话，技术团队开发嘅三层分析架构，表现卓越。基础层嘅个体识别准确率达95%；核心层用时序神经网络，标注梳理毛发等社交行为；决策层预测繁殖周期嘅准确率更达87%。 

　　喺具体应用中，AI系统展现出多方面价值，包括优化动物福祉，通过热区分析，调整大熊猫栖息地布局，令大熊猫探索行为增加40%；声波数据整合技术，亦为全球首例海豚多维行为分析系统奠定基础。系统数据处理量达日均3TB，较传统人工观察效率提升50倍！ 

　　另外，随住加装红外线热成像等新设备，公园计划将AI技术，扩展至更多濒危物种保护场景，持续引领全球动物园智慧化转型浪潮。

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