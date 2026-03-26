KellyChu - 10主题展厅打破艺术「高冷」隔阂 「中环艺尝展」睇得又食得好盏鬼 | Executive日记

行展览通常都系用眼欣赏，有得玩又有得食嘅展览大家有冇去过？全新艺术展览「Central Yards中环艺尝展」，今日起一连11日喺中环海滨举行，展览设有10个主题展厅，结合不同艺术流派及创意美食，提供多感官艺术体验，部分展品更可以进食。展览创办人Arbiona Cadman同Kelly讲，虽然唔少人对艺术感兴趣，但往往对传统画廊却步，所以希望用食物元素，打破隔阂，等艺术变得更亲民，更容易接受。



Kelly进入第一个以新普普艺术为灵感嘅「Pop It!」展厅，即被色彩缤纷嘅艺术装置包围，放置中央嘅夹蛋机，更装有玩味十足嘅「普普气球狗啫喱」，有抹茶、黑芝麻、桂花、枸杞等多种口味，小妹试咗啖，口感果然细致弹滑！至于喺以概念艺术为灵感嘅「疯狂『蕉』点」展厅，就有「一口脆皮香蕉」，蜂蜡包裹新鲜香蕉，锁住吉士甜香与热带果韵，正！



展览亦同香港艺术家阮家仪（Angela Yuen）和「蛙王」郭孟浩合作。其中Angela喺「魔法创造者」展厅中，以佢擅长风格，将收集而得嘅现成物，制作出探索香港城市风景嘅沉浸式装置作品。例如将唔同形状嘅塑胶玩具，竖立成维港两岸高低错落嘅摩天大楼；并将大家熟悉嘅浴缸小鸭，变成「小鸭巧心」棉花糖朱古力，将艺术延伸至味觉。



身为香港概念艺术先驱嘅蛙王，就将展厅化为游乐场。佢结合传统水墨、书法、涂鸦、装置与行为艺术，打造出一个充满香港元素嘅场景，等观者沉浸喺一个属于香港嘅独特空间。



KellyChu



「一口脆皮香蕉」非常疯狂。