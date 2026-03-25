邱晴 - 关节健康如何补？ | 营爆生活

最近发现身边的行山之友都有服用葡萄糖胺（glucosamine）及软骨素（chondroitin）补充剂的习惯，表示感到灵活度有所改善，并希望可以帮助减少损耗，维持关节健康。



葡萄糖胺和软骨素天然存在于软骨中，组成可缓冲关节的组织。随着年纪增长和骨关节炎，软骨逐渐退化，会导致疼痛和僵硬等症状出现。而葡萄糖胺和软骨素具有抗炎功效，可发挥保护软骨细胞的作用，维持软骨结构。



过去十多年针对这种补充剂的研究结果不一，有些发现有助缓解膝骨关节疼痛，有益关节功能，另有文献则显示没有显著分别。研究中一般每日补充约1,500毫克葡萄糖胺及800至1,000毫克软骨素，可作参考。



现时证据尚未完全明确，效果似乎因人而异，但如果大家考虑服用这些补充剂，建议先咨询医生或营养师意见。葡萄糖胺和软骨素一般安全性高，然而需要注意可与薄血药产生潜在相互作用，并有机会影响血糖水平。有些产品由贝类制成，因此对贝类过敏的人士应查看标签。



同时建议可透过饮食帮助抗炎，色彩丰富的蔬果、坚果、种子、健康油脂如富含奥米加-3脂肪酸的鱼类，均是重点食物，日常可多选择。健康的体重尤其关键，减少因过重对关节带来的压力，亦可降低炎症风险，自然活得灵活轻松！



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邱晴