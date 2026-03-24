林静 - 「高高在上」的可口可乐 | 红棉树下

说起可口可乐，大家饮就饮得多，但你知不知香港的生产厂房，原来是全世界最高的！位于沙田小沥源的生产基地，楼高147米，获健力氏纪录认证，是全球最高的可口可乐工厂。为何不像全球各地的可乐厂房建成平房般？原因是香港土地价太高，外国有地起大平房就搞定，香港就要向高空发展，变成一栋「可乐大厦」。



高楼带来生产难处，要将成条生产线垂直设计，机器运输、流水作业的难度即刻三级跳。好在设计聪明，用先进的垂直运输系统贯穿11层，加上自动化生产，等大家饮到新鲜出厂的可乐。



入内参观可口可乐博物馆，可乐迷真系开心死！不同年代的樽仔、绝版玩具、奥运纪念品，还有全球各地特别版等等，打卡一流。



讲到回忆杀，我最想听叶蒨文唱的广告歌，当年她那首《永远可口可乐》夺得十大中文金曲的「最佳中文广告歌曲奖」。想起旋律，成个90年代返晒嚟。



参观期间获得冷知识，梁醒波个女文兰，她以前拍过可乐广告，宣传口号：「NOTHING ELSE IS SO REFRESHING! Even the bubbles taste better!」当年酬劳200港元，大家没有睇错，系200蚊！不过那个年代的200蚊，据说等于一般打工仔半年的人工了！



林静