KellyChu - 「2025最佳体育场」揭盅 启德园全球第八亚洲第一 | Executive日记

香港虽是弹丸之地，仍有不少世界级建筑。启德体育园主场馆列「2025年度最佳体育场」全球第八，系呢届名单中排名最高嘅亚洲区球场。能于全球票选中跻身前十，主要同主场馆建筑规模、地理位置及多用途设计有关，包括配备咗开合式上盖以及具特色嘅外墙结构。



知名体育场馆数据网站StadiumDB.com昨日公布嘅「2025年度最佳体育场」（Stadium of the Year 2025）公众投票结果，香港启德体育园主场馆以5970分位列全球第八，成为本届（第16届）名单中排名最高嘅亚洲区球场。



据结果公布，主场馆可容纳5万名观众，建筑上配备开合式上盖及具特色嘅外墙结构，并面向维港海滨。在实际运作上，除了作为足球及榄球专用场地外，其设计亦兼顾举办大型演唱会及文化活动需求，这种结合体育与娱乐嘅高频率使用模式，加上完善硬体配套，获得不少投票者支持。



KellyChu