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KellyChu - 与12间顶尖艺文机构签约 西九：拓全球合作伙伴关系 | Executive日记

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3小時前
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　　香港故宫文化博物馆上周日举办「香港国际文化高峰论坛2026」合作意向书签署仪式及欢迎晚宴，汇聚逾150位来自主要文化区和国际顶尖文博机构嘅领袖。西九文化区管理局与全球12间顶尖艺文机构签署合作意向书，合作范畴涵盖节目策划、人才交流及专业培训等多个领域，令全球合作伙伴项目增至46项。

　　西九表示，是次合作意向书签署仪式标志着管理局进一步拓展全球合作伙伴关系，12间签署合作意向书嘅顶尖文博机构，分别来自中国内地及全球多地，包括澳洲、捷克共和国、法国、德国、英国及沙特阿拉伯。当中重点项目有：为迎接2027年西九演艺中心开幕，西九管理局表演艺术处与多间知名团体和机构建立策略性联盟；香港故宫文化博物馆与新一批博物馆合作伙伴合办高质素展览；以及新成立嘅西九文化区学院将与世界知名文化和教育机构合办多项培育国际艺术人才嘅专业课程和驻场艺术家计划。

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