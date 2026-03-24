KellyChu - 湾仔医务中心助春季调理 免内科诊金 「中大中医健康月」揭幕 推义诊讲座巡回展览 | Executive日记

春季向来是调理体质和实践养生理念嘅最佳时机。有见及此，「香港中文大学—上海总会中西医结合医务中心」推出一系列以春季调理为重点嘅活动，其中包括提供免内科诊金嘅中医义诊服务，对象为新症或一年内未曾到任何中大中医诊所求诊之人士。有兴趣嘅读者记得把握今次「养生契机」，为健康打好基础喇。



香港中文大学—上海总会中西医结合医务中心系由上海总会支持成立，于2018年正式投入服务。为推广中医养生知识并加强社区健康意识，医务中心现正举办「中大中医健康月」，希望透过专业中医支援，协助市民更全面地了解和管理自身健康。活动内容包括中医义诊服务、巡回展览、健康讲座等，将向市民介绍日常调理技巧与慢性病管理资讯，邀请大家一起运用中医智慧，守护日常健康。



欢迎新症及一年内未求诊者



中大中医表示，任何新症或一年内未曾到中大中医诊所求诊之人士，由即日起至下月30日期间，都欢迎前往位于湾仔卢押道嘅香港中文大学—上海总会中西医结合医务中心参与义诊服务。



参加者内科诊金全免，诊症连针灸收费290元，药费每剂80元起，欢迎致电查询及预约：28733053。



KellyChu