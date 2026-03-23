张诺 - 寻味长沙 | 任意行

游长沙，若要寻一味地道的市井滋味，便该往当地人爱去的老店里钻。「笨萝卜」这名字听来憨拙质朴，却是长沙人心中的家常食堂，承载着这座城市最鲜活的日常味道。



还未走近，远远便见一幢数层高的楼房矗立街角，硕大的招牌格外醒目。推门而入，人声鼎沸如潮水般涌来，宽敞的楼层里座无虚席，空气中弥漫着辣椒与热油交织的香气。取票、排队、等待－－这似乎是品味地道美味的必修课。



食客们熟练地拎起塑胶矮櫈，三三两两散坐在廊下，静候着广播里的小喇叭叫号。眼前这热闹光景，让我想起儿时随父亲上「美心皇宫」等位饮茶的旧事。那时娱乐不多，一家人每周日的茶楼相聚，便是最重要的消遣，等上两三小时亦觉甘之如饴。如今时光流转，那份为一顿饭而耐心等待的闲情，倒在这异乡的餐馆门前，与记忆悄然重叠。



终于入座，点了几道招牌小菜。先上桌的是一盘辣椒炒蛋，金黄与翠绿交织，煞是好看。热油猛火之下，鸡蛋煎得蓬松焦香，辣椒的辛香被完全煸出，镬气十足。送入口中，辣味先行，随即蛋脂的丰腴温柔地蔓延开来，二者相得益彰，咸香惹味，配着白饭，实在是和味之极。



另一道煮羊肉却是不辣的，在满席红彤彤的湘菜中显得格外清雅。羊肉汤底清鲜，一入口，便知食材上乘－－肉质细嫩无膻，却保留了羊肉本身的鲜美，在舌尖上缓缓化开，令人忍不住一筷再筷。



这一顿饭，吃的是长沙人的生活本色。「笨萝卜」有的是平实的价格、用心的烹调，以及那份难得的热闹与真诚。酸菜炒粉皮的爽口、醋蒸鸡的酸辣开胃，虽未能一一品尝，但光从旁桌食客满足的神情中，已能感受到那份朴素而动人的美味。



张诺