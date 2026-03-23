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李梦 - 你不必讨好所有人 | 在岛上读书

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李梦
5小時前
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生活 专栏
內容

　　从小到大，我们总被教导要学会礼貌、谦逊、以和为贵。可这些看似美好的品德，若用来与无礼无脑的人们相处，却每每适得其反，徒增烦恼。在《分寸感：学会高质量社交》一书中，作者无意与我们分享如何谨言慎行，做一个成熟的、面面俱到的大人，而是劝我们放下执念，了解并关心自己，不做费力不讨好的事，从被动社交转而掌握主动权。

　　「分寸感」是可堪细味的概念：进退之间，游刃有余。小到言语的轻重，大到关系的边界，都藏着为人处世的智慧。「分寸」不仅是对他人的尊重，更是对自己的温柔，帮助我们在当下复杂繁密的人际关系中，找到自己的节奏与方向。

　　书中最打动我的，是对「独处」的诠释，在作者看来，高质量的独处，是摆脱无效社交的钥匙。我们总怕被贴上「不合群」的标签，勉强参加无聊的聚会，浪费时间与精力之余，更少了与自己对话的时间。哲学家叔本华说过：一个人只有在独处的时候，才能成为自己。在高质量独处中沉淀内心，倾听内心所需，这是需要修炼才能习得的能力。一旦掌握了这种能力，我们便会发现生活中的烦累和负重少了，身心都变得轻盈。

李梦

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