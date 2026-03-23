李纯恩 - 烟花三月 | 好好过日子

朋友来约，说一年一度的Art Basel艺术展又来了，问我有没有兴趣一起去看，我说想看的，但不巧，过两天就要飞了。她问我去哪里，我说「烟花三月下扬州」。



初春时节，这一句诗令人听起来意境十足，特别有感觉，于是也就使得此时到扬州一游好像比其他时候更有意思了。所谓诗意，也真要有天时地利人和配合才好。「故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。」李白描绘的这个画面印在中国人脑海里一千多年，吸引力还是那么强烈，以至那天跟朋友说起，虽然现在只是阳历三月，与阴历稍差些日子，但自我感觉也特别良好了。



正说着，旅行社老友Johnny传来了抵境第一天扬州香格里拉酒店「香宫」夜宴的菜单，名为「运河宴」：锦绣江南四冷碟、江南芙蓉炒三虾、芦蒿清炖狮子头、私房脆皮小牛肉、蜜汁煎荔浦香芋、扬州干丝煮墨鱼丸、经典淮扬炒软兜、淮扬松鼠鳜鱼、芦笋百合炒木耳、碎金扬州蛋炒饭、香煎牛肉锅贴。



千里之外，光看这张菜单已经觉得口水在嘴里涌动。淮扬名菜最合胃口，更何况是「香宫」出品。这还是五日四夜旅程的第一顿。接下去，扬州过后还有无锡，从长江边吃到太湖畔，江南厨艺里的江鲜湖鲜，当年乾隆皇帝尝过的佳味，今日想必更胜一筹。想想这口福，已是欢喜不已。



李纯恩