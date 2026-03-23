KellyChu - 港台电影版《林则徐》放映会 邓炳强勉青年传承家国情怀 | Executive日记

去年系林则徐诞辰240周年，香港电台推出大型纪录片《林则徐：虎门销烟以外》，介绍林则徐嘅生平，以至销烟之外嘅贡献同伟绩。港台更将节目制成90分钟电影版，举行多场社区放映会，邀请历史学家与青年团体交流，稍后更会为有兴趣嘅团体安排播放。



近日忙于推广全新禁毒宣传嘅保安局局长邓炳强，联同禁毒专员李基舜，上周五现身放映会。林则徐堪称系禁毒「始祖」，两个年代推动禁毒嘅要员「同框」，可谓将禁毒使命传承下去。邓炳强勉励青年，要学习林则徐嘅胸怀、担当及家国情怀，引用林则徐、国家主席习近平爱用嘅诗：「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之」，冀青年能以史为鉴，积极维护国安。



KellyChu