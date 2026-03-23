KellyChu - 「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代 | Executive日记

由《星岛日报》主办嘅「星钻服务大奖2025」，本月20日喺会议展览中心圆满举行。本届共颁发48个奖项，涵盖「银行金融服务」、「保险服务」、「社会民生服务」及「关爱服务」四大类别。「星钻服务大奖」自2006年起举办，今年迈入第20届，主题为「星钻20载．服务创未来」，不仅表彰业界具卓越服务的机构与团体，也期望各行各业，能为市民提供更具创新与可持续性的优质服务。



「星岛新闻集团」副行政总裁林善乔与《星岛日报》总编辑汤锦标，联同颁奖嘉宾，包括商务及经济发展局副局长陈百里、职业训练局主席林健锋、香港物业管理业监管局主席黄江天、香港旅游发展局副总干事叶贞德、香港工业总会副主席刘燊涛，及香港科技大学工商管理学院教授萧锦荣等，共同主持开幕仪式。



今年大会仲特别安排「宇树科技」机械人担任「星钻大使」，喺现场招待嘉宾，并于台上表演，令来宾惊喜连连。



KellyChu



现场嘉宾与机械人互动。